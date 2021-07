Biciklom do kolodvora – parkiralište je spremno

Prije negoli do Križevaca stigne drugi kolosijek pruge od Dugog Sela, koji “dolazi” već godinama, u blizini Željezničkog kolodvora dovršit će se parkiralište za bicikle, čija je gradnja počela nedavno. Obim i zahtjevnost radova nisu usporedivi, no Križevčani koji do kolodvora putuju biciklom sada će ih moći ostavljati na sigurnom i uređenom mjestu. Parkiralište za bicikle, doznajemo, nije u sklopu uređenja novog parka, već se radi o zasebnom projektu uređenja taksi stajališta i punionice za automobile.

“Parking za bicikle imat će 30 stalaka što je zapravo mjesto za 60 bicikala. Građani će svoje bicikle moći ostavljati vrlo brzo s obzirom na to da su radovi pri završetku, no moramo napomenuti kako osim trenutnog uređenja, još preostaje postavljanje nadstrešnice sa sunčanom elektranom koja će napajati punionice za automobile, što nije planirano u ovoj fazi radova “, odgovara Ured gradonačelnika Marija Rajna.

S obzirom na zelene politike i održivi razvoj grada, ali i zbog važnosti kretanja za naše zdravlje, povećanje broja biciklista uz manju upotrebu automobila, barem za gradsku vožnju, itekako je dobrodošlo. Istovremeno, apsurdno je da u strogom centru grada biciklističkih staza nema, dok postojeće treba umrežiti. Oni koji nemaju vlastiti bicikl mogu ga unajmiti u uredu Turističke zajednice, gdje ima i električnih modela, a Grad uvodi i sustav javnih bicikala koji će se također parkirati na novouređenom parkiralištu.

“Taj dio stavit ćemo u uporabu kad se sklopi novi ugovor s koncesionarom za naplatu parkiranja. To je bio i povod izgradnje samo ove faze parkirališta“, poručuje Rajnov ured uz napomenu da će se na još desetak mjesta u gradu urediti manja parkirališta za javne bicikle. Radovi na parkiralištu u Tomislavovoj su pri kraju, a izvodi ih tvrtka Grad-kom.