Sutra u Križevcima punkt za cijepljenje bez prethodne najave

U prostorijama Županijske uprave održana je konferencija za medije Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije na kojoj su javnosti predstavljeni aktualni podatci o cijepljenju protiv koronavirusa te najavljena organizacija novih punktova za cijepljenje bez prethodne najave. Epidemiološko stanje na području županije je stabilno, a s obzirom na izražen interes stanovnika koji su se već dva puta u velikom broju odazvali na cijepljenje bez prethodne najave u Koprivnici, isto će biti organizirano i u Križevcima te Đurđevcu.

„U nedjelju, 11. srpnja organizirat ćemo akcije cijepljenja bez prethodne najave u Đurđevcu od 8 do 11 sati te u Križevcima od 8 do 12 sati. Pozivamo sve građane koji se nisu još cijepili da se odazovu ovom javnom pozivu i dođu primiti cjepivo. Isto tako u Županijskom Domu zdravlja u bivšoj COVID ambulanti krenula je ljetna shema cijepljenja – ponedjeljkom (cjepivo Pfizer) i srijedom (cjepivo Moderna) od 15 do 18 sati te subotom od 8 do 12 sati (cjepiva Pfizer i Johnson@Johnson), a ove subote, 10. srpnja, iznimno će se cijepiti samo cjepivom Johnson@Johnson. Računamo na dobar odaziv i da ćemo našim akcijama procijepiti što više stanovnika“, istaknuo je načelnik Stožera Ratimir Ljubić.

Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla također je pozvala građane da se cijepe.

„Prvoga dana u COVID ambulanti je cijepljeno 72 građana, a zbog interesa građana ove ćemo subote u ambulanti cijepiti cjepivom Johnson&Johnson koje se primjenjuje samo u jednoj dozi. Uz to, kako bi se još više približili građanima, ove nedjelje organiziramo punktove za cijepljenje bez najave i u Križevcima te u Đurđevcu. Oni koji su pak propustili drugu dozu cjepiva AstraZeneca imaju prilike cijepiti se u petak, 9. srpnja u prostorima Zavoda za javno zdravstvo KKŽ u terminu od 13 do 14.30 sati. Građani se i dalje mogu cijepiti kod svojih liječnika obiteljske medicine“, naglasila je ravnateljica Vadla te dodala kako je trenutno na području županije prvu dozu cjepiva primilo 35 695 stanovnika, dok je drugu dozu cjepiva primilo 32 136 stanovnika.