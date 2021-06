Sljedeća dva tjedna su ključna – možete platiti parking, a i ne morate jer kontrolori rade tek od 14. lipnja

Naplata parkiranja počela je 1. lipnja, odgovorila nam je tvrtka Crtorad, novi koncesionar parkirališta u Križevcima na upit koji smo im poslali nakon što su u gradu postavljeni novi aparati za naplatu, a parkiranje se nije naplaćivalo šest mjeseci.

“Rad kontrolora i samim time izdavanje dnevnih parkirnih karata počinje s danom 14. lipnja, kako bismo korisnicima i građanima omogućili upoznavanje sa sustavom naplate“, poručila je Jasenka Ježovita-Mlinarić iz Crtorada. No ostalo je nejasno – trebaju li korisnici plaćati parkiranje prije tog datuma ili ne trebaju, s obzirom na to da im prije početka rada kontrolora to nitko neće provjeravati ni izdavati dnevne karte onima koji nisu platili.

Što se tiče dugotrajnih karata za parkiranje, a to posebno zanima stanare u centru grada koji svoja vozila mogu parkirati samo na mjestima koja se naplaćuju, njihova prodaja počinje 18. lipnja i to u uredu poduzeća Crtorad d.o.o. u Obrtničkoj ulici 27 u Križevcima, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Budući da se novi koncesionar obvezao uvesti i sustav javnih bicikala, potvrđeno nam je da se u dogovoru s Gradom pripremaju lokacije na kojima će biti smještena biciklistička stajališta. Ta usluga građanima će biti dostupna od 1. srpnja.

“Najam bicikala će funkcionirati preko mobilne aplikacije našeg partnera tvrtke Nextbike, a na raspolaganju će biti 50 bicikala. Nakon obvezne registracije korisnika te aktivacije računa, korisnici mogu unajmiti bicikl nakon nadoplate računa putem sms poruke, bankovnih I kreditnih kartica, internet bankarstvom te općom uplatnicom“, odgovorili su iz Crtorada. Sat vremena korištenja bicikla iznosit će 7,50 kn, cijena tjednog najma 75 kn, dok će godišnji najam bicikla iznositi 187,50 kn. Tjedni i godišnji najam uključuje neograničen broj pojedinačnih vožnji u trajanju od 30 minuta.