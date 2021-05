Sutra filmski klasik – Frankenstein

U ciklusu filmskih projekcija na Future Hubu Križevci u subotu je na programu jedan od sto najboljih filmova svih vremena u izboru Američkog filmskog instituta – Frankenstein, snimljen 1931. Na istu temu filmovi su se snimali i ranije, no ovo je prva svjetski slavna verzija filma o učenjaku Henreyju Frankensteinu koji je od dijelova ljudskih trupala stvorio umjetnog čovjeka koji uništava i sebe i svojeg tvorca. Snimio ga je James Whale djelomično prema romanu engleske književnice Mary Shelley iz 1818. “Frankenstein ili moderni Prometej”, a Boris Karloff se proslavio u ulozi čudovišta koje, nakon filma, postaje poznato kao Frankenstein. Motiv Frankensteina zasniva se na gotovo bezvremenskoj težnji stvaranja umjetnog čovjeka, objasnio je voditelj ciklusa filmskih projekcija na Future Hubu Petar Pavlović.

“Time su se ranije posvetile magija, kabala i alkemija, a čovjek kao stvaralac težio se uzdići na status Prirode same i postati gospodarem života i smrti. U suvremenoj verziji, ovaj se motiv pojavljuje u ruhu težnji prirodne znanosti čije metode zamjenjuju one ranije svojstvene magijskom mišljenju. Priča je to u kojoj se pojavljuje stalan sukob između težnji ljudskog duha, koji ne priznaje nikakve granice svojim ciljevima, i tragičnih posljedica koje mogu nastati uslijed zanemarivanja opasnosti i objektivnih ograničenja“, kaže Pavlović.

Film će se prikazati u subotu 29. svibnja u 18.30 sati u učionici Pučkog otvorenog učilišta u sklopu društvenog centra Future Hub Križevci.

Vrijednost projekta Future Hub Križevci je 1.779.092,12 kuna koje su odobrene iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u sklopu natječaja „Prostori sudjelovanja – Razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Projekt Future Hub Križevci sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izložena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Udruge P.O.I.N.T. Križevci i ni na koji se način ne smatra da odražavaju stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.