Sutra će za promet biti zatvoren centar grada punih osam sati, donosimo sve detalje

Iz Grada Križevaca stigla nam je obavijest o zatvaranju prometa u centru. Konkretno, u srijedu, 26. svibnja zbog održavanja „Sportskih igara mladih“ u Križevcima, u vremenu od 12:00 do 20:00 sati, za promet će biti zatvorene sljedeće prometnice: zapadni i sjeverni dio Trga Josipa Jurja Strossmayera, istočni dio Trga Antuna Nemčića, dio Ulice Ivana Zakmardija Dijankovečkog (od raskrižja s Trgom Antuna Nemčića do raskrižja s Ulicom Mojsija Baltića), i dio Ulice bana Josipa Jelačića (od raskrižja s Trgom Josipa Jurja Strossmayera do raskrižja s Ulicom Ljudevita Gaja).

Za vrijeme „Sportskih igara mladih“ promet će se odvijati obilaznim ulicama. Iz Grada mole sve građane za razumijevanje i da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju.