(FOTO) Održana obiteljska biciklijada Bajkom do jezera

U subotu je u Križevcima u organizaciji Grada Križevaca i inicijative „Zdravo Križevci“ u sklopu programa „Rekreacijom do zdravlja“ održana obiteljska biciklijada „Bajkom do jezera“. Program „Rekreacijom do zdravlja“ započeo je 9. svibnja, a građanima pruža mogućnost da svaki vikend sudjeluju u raznim sportskim aktivnostima.

U skladu s epidemiološkim mjerama i uz ograničen broj sudionika, ljubitelji bicikla rekreirali su se danas do jezera Čabraji i natrag. Voditelj rute bio je biciklistički vodič Ivan Klasić.

Sudionike su pozdravili gradonačelnik Mario Rajn i zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško. Zahvalili su voditeljima aktivnosti, zaželjeli sudionicima dobar provod i sigurnu vožnju te pozvali građane da nastave sudjelovati u aktivnostima organiziranim unutar ovog programa sukladno epidemiološkim mjerama.

Na jezeru, povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u RH, sudionicima biciklijade predavanje je održao član udruge BIOM Darko Podravec. Bila je ovo prilika za čuti više o promatranju ptica, naučiti raspoznati koja se vrsta kako glasa te iskušati opremu. Njegov rad moguće je pratiti putem Facebook stranice s lokalnim fotografijama faune, Kalnik – Moslavina – Bilogora.

U petak, 28. svibnja svi ljubitelji joge, ali i oni koji žele probati pozvani su na besplatan trening pod vodstvom Olge Razum-Šujice u atrij Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci. Prijave se zaprimaju na 099/585-7307.