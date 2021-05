Mi smo dio rješenja: danas se obilježava Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode

Ujedinjeni narodi proglasili su Međunarodni dan bioraznolikosti 1993. godine kako bi se podigla svijest i razumijevanje o važnosti biološke raznolikosti. Datum obilježavanja odabran je u spomen na 22. svibnja 1992. godine kada je usvojena Konvencija o biološkoj raznolikosti Ujedinjenih naroda kojom su se zemlje potpisnice (među kojima je i Hrvatska) obvezale na poduzimanje mjera nužnih za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti. Od 2003. godine se, Odlukom Hrvatskog Sabora, na Međunarodni dan bioraznolikosti obilježava i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Ove se godine Međunarodni dan bioraznolikosti obilježava pod sloganom „Mi smo dio rješenja“.

Bioraznolikost je dio prirode koji je živ i uključuje svako živo biće na Zemlji te njihovu interakciju u složenim ekosustavima. Osigurava nam čisti zrak, pitku vodu, kvalitetno tlo, oprašivanje usjeva, smanjuje pojavu bolesti, pomaže u borbi protiv klimatskih promjena i ublažava prirodne katastrofe. Bioraznolikost je nužna osnova za život na Zemlji i opstanak ljudi. Prema procjenama znanstvenika, na svijetu postoji više od 8 milijuna vrsta biljaka i životinja. Međutim, do sada je identificirano i opisano samo oko 1,9 milijuna vrsta, od kojih su većina kukci. Što se Hrvatske tiče, broj poznatih vrsta je gotovo 40.000, no pretpostavlja se da je taj broj znatno veći (od 50.000 do više od 100.000) a oko 3 % od ukupnog broja poznatih vrsta u Hrvatskoj čine endemi.

Nažalost, unatoč velikom broju različitih vrsta na Zemlji, suočeni smo s drastičnim opadanjem bioraznolikosti. Zagađenje, klimatske promjene, degradacija okoliša i rast stanovništva prijete bioraznolikosti i uzrokuju velik porast stope izumiranja vrsta. Procjenjuje se da će polovica svih vrsta na Zemlji nestati u idućem stoljeću od kojih mnoge nikada neće biti otkrivene. Posljedice uništavanja bioraznolikosti vidljive su diljem svijeta, mnoge nama poznate vrste izumrle su isključivo zbog utjecaja čovjeka dok su mnoge kritično ugrožene i prijeti im izumiranje.

Uništavanje bioraznolikosti odražava se direktno i na ljudsko zdravlje. Zdravi ekosustavi pružaju nam čisti zrak, pitku vodu, hranu i lijekove, stabilnu klimu te manju pojavu različitih bolesti i ključni su u održavanju života na Zemlji. Ljudske aktivnosti narušavaju strukturu i funkciju ekosustava i mijenjaju izvornu biološku raznolikost. Jedna od posljedica uništavanja biološke raznolikosti jest i pojava SARS-Cov-2 virusa. Krčenje šuma, promjene šumskih staništa, loše reguliranje poljoprivrednih površina i nekontrolirana urbanizacija utjecali su na prijenos SARS-Cov-2 virusa sa životinja na ljude i pojavu COVID-19 pandemije.

Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava ključni su za jačanje otpornosti i sprječavanje izbijanja i širenja budućih bolesti. Što je veća bioraznolikost, to će sigurniji biti sav život na Zemlji, uključujući i nas same. Mi smo dio rješenja i svatko od nas može malim promjenama u svakodnevnom životu utjecati na očuvanje biološke raznolikosti i time doprinijeti oporavku ekosustava u kojem živimo.

Što možete učiniti kako bi pridonijeli očuvanju biološke raznolikosti?

Koristite platnene vrećice umjesto jednokratnih plastičnih

Ne kupujte jednokratnu plastiku

Smanjite stvaranje otpada, pravilno odvajajte otpad i reciklirajte

Proizvodite sami svoju hranu ili kupujte lokalno uzgojenu hranu

Povećajte konzumaciju povrća a smanjite konzumaciju mesa i mesnih prerađevina

Sudjelujte u aktivnostima ekoloških udruga u vašoj lokalnoj zajednici (pr. čišćenje šuma, sadnja drveća,…)

Koristite ekološke proizvode (pr. proizvodi za kućanstvo i kozmetički proizvodi)

Smanjite svoju energetsku potrošnju

Više hodajte i biciklirajte a manje koristite automobil za prijevoz

Educirajte osobe u svojoj okolini o važnosti očuvanja biološke raznolikosti

Sadite biljke koje privlače kukce te na svom travnjaku ostavite prostor za samoniklo i aromatično bilje

