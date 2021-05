INTERVJU Mario Rajn: I u drugi mandat samo s realnim obećanjima

Prije četiri godine obećao je da će probuditi grad, no odmah je rekao da će u gradonačelničkoj fotelji sjediti samo dva mandata. Prvi je odradio. Oporba tvrdi da je moglo bolje pa se čak sedam kandidata želi, umjesto njega, useliti u zgradu u Zakmardijevoj. Mario Rajn pak, kaže da je u četiri godine napravljeno mnogo – nakon skoro 50 godina neulaganja uređena je atletska staza, stigla je voda do Apatovca, izgrađena školska dvorana, kino, ugovorena aglomeracija,… No oporba i na to ima zamjerke – moglo je, kažu, transparentnije. No činjenica je da su se u protekle četiri godine Križevci nametnuli kao predvodnik u provođenju zelenih politika, a u tom smjeru Rajnova ekipa planira raditi i u sljedećem mandatu, ako ga dobiju. Što građani misle o radu Marija Rajna i je li uspio “probuditi” grad, reći će u nedjelju na biralištima.

Vaše mjesto želi još sedam kandidata, najviše otkad izravno biramo gradonačelnika i duplo više nego pred četiri godine. Kako to komentirate? Je li to rezultat vašeg uspješno odrađenog mandata ili pak suprotno?

Ovoliko kandidata splet je više okolnosti koje su se poklopile. Prvenstveno je to pomak u gradu na bolje i stabilne financije te se sada čini da svatko može upravljati gradom. Osim toga gotovo da i nema koalicija tako da svaka stranka ima svog kandidata, stranke su se međusobno distancirale, u nekima su se dogodili i raskoli i svatko za sebe misli da je bolji kandidat. I ne možda manje važno, da smo dopustili demokraciji da se razvija. U proteklih dvadesetak godina je bilo nezamislivo da se djelatnici gradskih poduzeća ili ustanova politički aktiviraju na suprotnim stranama jer su znali što im slijedi. Ja ovoliki broj kandidata gledam kao demokratski iskorak, birači imaju veliki izbor, bitno je izaći na izbore.

Koji potez si najviše zamjerate iz proteklog mandata? Politički protivnici zamjeraju vam neodlučnost – ulazak pa izlazak iz stranke, zatim najava suradnje sa Željkom Lackovićem i onda brzi razlaz. Jeste li to mogli drugačije „odigrati“?

Po prirodi nisam čovjek koji nešto „odigrava“. To bi značilo da sam imao figu u džepu. Nisam. Moj ulazak u stranku bio je motiviran zelenim politikama i dodatnom pozicioniranju Križevaca. Kada sam vidio da u stranci ipak ne postoji prostor i da se vode isključivo privatni ratovi, izašao sam. Možemo govoriti da je to bila greška, nemam ju problem priznati, ali iz današnje perspektive gledano to je bilo jedno blagotvorno iskustvo koje mi je otvorilo oči, a s druge strane tim mojim angažmanom Križevci nisu ništa izgubili. S gospodinom Lackovićem su se vodili razgovori koji su od početka do kraja bili vrlo korektni, no razišli smo se u pogledima i razišli se vrlo civilizirano. Te priče su dobile svoj kraj, gledam unaprijed.

Kakvo je aktualno stanje sa zgradom starog kina?

Nakon mnogo godina konačno se pojavio zainteresirani investitor za ulaganje i Grad jednostavno nije smio propustiti priliku. Preko natječaja, ušli smo u partnerstvo i Grad će dobiti prostore u novoj zgradi. Još jedno ruglo i opasnost za građane bit će riješeni tim potezom.

Atletska staza je gotova, najavljeno je uređenje stadiona, a što ćete s bazenom? Lani nije radio, a prijašnjih godina je bio otvoren po 30-ak dana.

Pregovori s najmoprimcem su već pokrenuti polovicom mandata, pandemija je pak dala prostora najmoprimcu za odgode. Bazeni su definitivno nešto čime ćemo se pozabaviti u idućem mandatu i dovesti upravljanje u red. To je i dio našeg programa, a vjerujemo da ćemo uspjeti vratiti i kuglanu.

Veliki problem je nedostatak liječnika u gradu i nezadovoljavajuća primarna zdravstvena skrb. Budući da imate listu i za Županijsku skupštinu, a Županija bi trebala organizirati zdravstvo, kako ćete riješiti ovaj problem?

Ovo pitanje je i jedan od razloga zašto smo sastavili županijsku listu. Mi jednostavno moramo sudjelovati u donošenju odluka na županijskoj razini kako bi se izborili za Križevce. Za početak, nedostatak liječnika rješava se tako da im osigurate potrebne specijalizacije i da to radite planski kako vam se ne bi dogodile ovakve situacije da nakon odlaska starih liječnika u mirovinu nemate spremnu zamjenu. To će biti fokus našeg djelovanja u županijskoj skupštini i bilo kakva suradnja ovisit će o rješavanju problema nedostatka pedijatra i ginekologa u Križevcima.

Osim zdravstvenih ustanova, Županija je osnivač i srednjih škola. Dosadašnja županijska vlast u više je izbornih ciklusa obećala izgradnju ili dogradnju gimnazijske zgrade, no opet je nije stavila u proračun, Ako uđete u županijsku skupštinu, mogu li se gimnazijalci nadati jednosmjenskoj nastavi?

Gimnazijalci će imati uvjete za jednosmjensku kada se dogradi škola. Grad je već Županiji osigurao pravo građenja i zaista ne znamo gdje se stalo s time. Kad se sastavi nova skupština sigurno je da ćemo inzistirati da se stvari ubrzaju.

Kad smo kod jednosmjenske nastave u osnovnim školama, hoćemo li od sljedeće školske godine imati uvjete?

Uz pretpostavku da će se nastava odvijati normalno, od slijedeće godine bi kao pilot projekt trebali krenuti sa jednosmjenskom u jednoj školi. Nažalost to se trebalo dogoditi već ove godine no pandemija je to odgodila.

Nadvožnjak kod željezničkog kolodvora je konačno u izgradnji, oporba kaže da to nije vaša zasluga. Koji je konkretan doprinos vaše gradske uprave realizaciji tog projekta?

Grad je osigurao izgradnju pristupne ceste čija je vrijednost desetak posto ukupnog projekta. Posao gradonačelnika je i suradnja sa višim razinama koju je ponekad i teško ostvariti no upornost se isplati. U taj nadvožnjak mnogi su se kleli 20 i više godina pa nisu napravili ništa. Iznimno sam ponosan što je u našem mandatu započela gradnja i koliko se može vidjeti uskoro će biti i završena.

Kandidati za gradonačelnika sipaju obećanja kao iz rukava, vi ste bili u istoj poziciji prije 4 godine, sad lovite drugi mandat. Objektivno, što biste od ideja, planova, obećanja svojih konkurenata mogli najprije ispuniti, ako išta?

Naš program iz prvog mandata je gotovo u potpunosti ostvaren jer nismo davali lažna obećanja onda, a ne dajemo ih ni sada. Populističke ideje da će sve biti besplatno ne treba ni komentirati. Dosta konkurenata pak ima i u obećanjima ono što mi već pripremamo. To su npr. nadogradnja tribina i klupskih prostorija stadiona, obnova bazena, gradski i međumjesni prijevoz, dovođenje u funkciju geotermalnog izvora, izgradnja nove dvorane, proširenje dječjeg vrtića, izgradnja vodovoda itd. Građani, a i protukandidati, moraju biti svjesni da je za veće projekte ipak potrebno vrijeme i da često od prve inicijative do završetka protekne i nekoliko godina.

Zašto tijekom prvog mandata niste povisili iznose potpore za novorođenčad, koje se dulje od desetljeća nisu mijenjale (za prvo i drugo dijete 1000 kuna), iako su ostali troškovi rasli, kao i iznosi te potpore u susjednim gradovima.

Kad smo započeli s prvim mandatom zateklo nas je stanje infrastrukture za djecu i mlade. Odlučili smo da je taj novac prioritetnije usmjeriti u poboljšanje uvjeta. Tako smo preko 60 milijuna kuna uložili u djecu i mlade. Od energetskih obnova škola i vrtića, dječjih igrališta pa na kraju krajeva do zadovoljavanja uvjeta za titulu Grad prijatelj djece koja uključuje širok spektar uvjeta koje je potrebno zadovoljiti. Pronatalitetna politika je u prvom redu osiguranje kvalitetnog života za djecu i mlade i na tome radimo cijeli mandat.

Ako pobijedite na izborima, ali bez većine u vijeću, tko vam je prvi izbor za koalicijskog partnera? S kojom opcijom nikako ne biste koalirali?

Prije svega bih iskoristio prigodu da sve Križevčanke i Križevčane pozovem da izađu na izbore i izaberu po svom osobnom uvjerenju. Samo visoka izlaznost na izbore može osigurati legitimne predstavnike svih građana, a mi se nadamo kako će upravo velika izlaznost potvrditi da smo najjača i najkvalitetnija lista na ovim izborima i da ćemo većinu imati sami. Sa svakim kome su Križevci na prvom mjestu očekujem suradnju u Vijeću jer je to u interesu svih Križevčanki i Križevčana. Žao mi je što su se neke političke opcije same diskvalificirale iz te suradnje govoreći kako s nama neće surađivati. Nikoga nećemo povlačiti za rukav, vjerujem u sebe i naše kandidate, siguran sam da će nam i građani iskazati povjerenje 16. svibnja.