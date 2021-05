(FOTO) Otvoreno je Kino Križevci, donosimo bogatu fotogaleriju. Sve karte planule su za dva sata

Kino Križevci otvorilo je svoja vrata. Danas je upriličeno službeno otvorenje za medije, od sutra će biti otvoreno i za građane. Tako će kino otvoriti svoja vrata u petak, 7. svibnja u 18 sati prikazom filma Djevojka koja obećava koji je dobio Oscar za najbolji originalni scenarij. U 21 sat prikazat će se film Zemlja nomada koji je osvojio Oscar za najbolji film, najbolju glavnu žensku ulogu i režiju, a dobitnik je i Zlatnog globusa za najbolju dramu i najbolju redateljicu. Na svoje će doći i najmlađi sugrađani pa će oni ovog vikenda moći u Kinu Križevci pogledati dugometražni animirani film Pazi se čarobnjaka.

Kino ima ukupno 82 sjedeća mjesta, no s obzirom na epidemiološke mjere koje su na snazi, do daljnjega će samo 25 posjetitelja biti dizvoljeno po projekciji. Cijena ulaznice bit će 25 kuna odnosno 30 kuna za 3D projekcije, no tijekom cijelog mjeseca svibnja povodom otvorenja kina ulaznice se neće naplaćivati.

Kinom će upravljati Pučko otvoreno učilište Križevci, čija se ravnateljica Željka Šunjić obratila medijima prilikom otvorenja.

“Prvo ću se zahvaliti Jeleni Velić na ustupljenom prostoru u KPC-u, a potom i Gradu Križevcima na ukazanom povjerenju da Pučko otvoreno učilište vodi ovo prekrasno kino. Prekrasno zbog vizualnog dojma, ali i zbog sjajne tehničke opremljenosti. Također, prilagođeno je osobama s invaliditetom. Rezervacije ulaznica možete napraviti putem web stranice kino.krizevci.hr. Građani su oduševljeni i sve trenutno dostupne karte planule su za dva sata.”

“Dobrodošli u ovu prekrasnu dvoranu. Prema priči svih koji su bili u njoj, bit će ovo jedna od ljepših malih dvorana u Hrvatskoj. 15 godina je prošlo od zadnje komercijalne projekcije u nekom kinu u Križevcima, tako da dio mlađih građana nije imao priliku nikad uživati u kinu u Križevcima. Istraživanja koja smo proveli ukazivala su da je kino nešto što nedostaje u gradu. S ovom dvoranom dobit ćemo i kino projekcije, ali i podići kino scenu koja je zamrla otkako je zatvoreno bivše kino. Pozvao bih i sve nostalgičare da dođu, koji žale za starim kinom, da pogledaju pa onda daju konstruktivne kritike. Mislim da je vrijeme velikih dvorana od 400 mjesta završilo, sada u u svijetu u trendu manje dvorane i pratimo time svjetski standard, ali i tehnikom. Pozivam sve da uživaju u filmskim projekcijama”, rekao je Šaško.

