INTERVJU Danijel Šaško: ‘Idemo po apsolutnu većinu u Gradskom vijeću, želimo nastaviti s projektima za Križevce’

Povodom objave portfelja projekata i aktivnosti uprave Grada Križevaca, koji je dostupan online na web sjedištu razvijamo.krizevci.hr, upriličili smo intervju sa zamjenikom križevačkog gradonačelnika Danijelom Šaškom (nezavisni). Kao statistika izvedenih projekata navodi se 62 milijuna kuna ulaganja za djecu i mlade, 44 milijuna kuna za 15 EU projekata, 17 kilometara asfaltiranih cesta, 18 kilometara izgrađene vodovodne mreže, 400 novih vodovodnih priključaka i 6 novih manifestacija. Šaško se osvrnuo na najvažnije izvedene i aktualne projekte, ali i odgovorio na neke primjedbe i dvojbe koje imaju građani te komentirao nadolazeće lokalne izbore.

Na razvijamo.krizevci.hr pobrojali ste najvažnije projekte i aktivnosti Grada Križevaca od 2017. do danas, kao i one koji su još u fazi provedbe. No, zasigurno nije sve financirano iz gradskog proračuna niti ovisi isključivo o odlukama Gradskog vijeća i potezima gradske uprave. Koji su sve izvori financiranja i imate li pravo pripisati sve projekte vašoj administraciji?

Htjeli smo da građani na jednom mjestu mogu vidjeti kako su trošeni njihovi novci. Proračun Grada nije neograničen, što vjerujem svi razumiju, pa se u suštini upravljanje gradom svodi na sustavno određivanje prioriteta. Posve je normalno da ne mogu i nikada neće svi biti zadovoljni, jer što je jednome pozitivno drugi baš to ne želi. Osobno smatram da smo baš to određivanje prioriteta odradili jako dobro. Izbori postoje baš zato da građani izaberu svoje predstavnike koji će te prioritete onda postaviti u pravim omjerima.

Izvukli smo maksimalno iz EU fondova koliko je još preostalo obzirom na kraj programskog razdoblja EU. Gotovo da nema natječaja, na koji smo se mogli smisleno javiti, da smo ga propustili. Nažalost, dio oporbe ne razumije ili ne želi razumjeti kako natječaji funkcioniraju pa npr. pitaju zašto nismo prijavili izgradnju dječjeg vrtića iako je konkretni kriterij bio grad ili općina s manje od pet tisuća stanovnika. No, posao oporbe je da ispituje i traži odgovore pa im ne treba zamjerati i malo neznanja.

Većina projekata koje je inicirala prijašnja vlast realizirano je u prvoj godini mandata i ako su bili dobri mi ih nismo zaustavili nego smo se potrudili da se ostvare, što je danas u politici rijetkost. Obično nova vlast stopira sve stare projekte bili oni dobri ili ne.

Često to ponavljam pa ću i sada reći da su EU sredstva strogo namjenska i ako postoji natječaj za nešto konkretno onda ili se javite i radite tako ili uopće ne možete do tih novaca. Time hoću reći da npr. ako smo dobili novce za druženje građana po kvartovima onda se tim sredstvima ne mogu raditi ni vodovodi niti ceste.

Što biste od navedenih izdvojili kao projekt najsloženiji za provedbu, a na koji ste posebno ponosni?

Svi projekti nose određene izazove u različitim fazama izvedbe. S nekima je problem na samom početku pri rješavanju imovinsko-pravnih odnosa dok je kod drugih izazov u provedbi sa samim izvođačima. Nova sportska dvorana, atletska staza i kino dvorana projekti su koje smo pripremali prvu polovicu mandata, a koji su sada u završnim fazama. Voda u Apatovcu je također projekt prepun izazova i to će sada konačno biti realizirano. Sve su to velike stvari koje smo obećali građanima, a koje će na kraju krajeva i građani platiti jer, ne zaboravimo, to su sve javna sredstva kojima mi odgovorno upravljamo.

Osobno sam ponosan i na izgradnju i obnovu dječjih igrališta za koja smatramo da moraju biti u svakom kvartu i u svakom naselju. Gradimo ih jedno po jedno i ne sumnjam da ćemo uskoro dostići taj cilj.

Možda najveći izazov pred nas, ali i pred građane, stavljaju projekti iz područja zaštite okoliša. Iako se već godinama u javnom prostoru govori da ljudska populacija uništava Zemlju, svijest pojedinaca o tome je na razočaravajućoj razini. Jasno je da ne možemo utjecati na globalnu politiku no to je jedna od rijetkih tema gdje možemo krenuti od pojedinaca i gdje jedinice lokalne samouprave mogu puno učiniti. Zato ćemo se u idućem razdoblju posebno usmjeriti na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na području bivše vojarne kreće projekt proširenja skate parka, koji ste dali izgraditi 2019. godine. Je li iznos od 400 tisuća kuna opravdan za tu namjenu? Kako ćete postići sigurnost posjetitelja parka uz samu gradsku prometnicu?

Ukoliko opravdanost mjerimo koja je dugoročna vrijednost za novac onda je svakako opravdano. Skate i bike parkovi su danas standard na zapadu što dokazuje i to da je skateboard postao olimpijski sport i prvi puta je trebao biti uključen na Olimpijskim igrama koje se nisu održale u 2020. Ovakav park trajat će više desetaka godina i pružit će djeci još jednu aktivnost na otvorenom što je svakako poželjno i za zdravlje. Granice parka ne izlaze na prometnicu pa tu ne vidim problem kad se park završi.

Zadnjih dana neki spominju da su nerealne cijene radova koje ugovaramo aludirajući valjda na to da smo nešto ukrali. Cijene u građevinarstvu, ali i ostalim uslugama, u zadnjih par godina doslovno su eksplodirale. To može potvrditi svatko tko se ovih dana sprema graditi kuću ili čak samo ako ima neke manje radove i mora platiti majstora. Tržište određuje cijenu, a ja pozivam svakoga tko misli da je cijena previsoka da se javi na javne nabave koje provodimo i da bolju ponudu. Bit će mi drago surađivati.

Skatepark je također specifičan jer ga ne može i ne zna raditi svaki majstor već je samo nekoliko tvrtki na tržištu koje su se specijalizirale za takve radove. Nažalost, trenutno vladajući u državi su svojim ponašanjem građanima ugradili u svijest da je biti na vlasti jednako krasti. Tužno, vrlo tužno.

Kad se planira otvaranje novog križevačkog kina u dvorani Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci? Kakav je status stare zgrade bivšeg kina, je li prodana ili iznajmljena i kakvi su daljnji planovi s njom? Posljednja kino projekcija je održana još prošlog rujna, na kojoj se križevačka publika s nostalgijom oprostila od starog kina.

Radovi na kino dvorani planirani su do polovice travnja te je samo otvaranje planirano za početak svibnja. Nakon što smo izradili projektnu dokumentaciju za staru dvoranu ustanovili smo da bi obnova koštala 10 milijuna kuna. Dvorana u RCTP-u koštat će oko 2 milijuna kuna pa je tu računica jasna. Možete izračunati koliko je to skate parkova. Tim potezom samo pokazujemo koliko odgovorno upravljamo novcem građana.

Stara zgrada pravno gledajući nije prodana već je potpisan ugovor o zajedničkom ulaganju grada i investitora za što je proveden natječaj. Investitor je predvidio gradnju stambeno poslovnog prostora. Kad zgrada bude izvedena grad će dobiti prostor u protuvrijednosti sadašnje procjene zgrade starog kina. Grad je još uvijek vlasnik i ostat će ukoliko investitor ne ispuni potpisano. Ukratko, u ovom trenutku za Grad je to gotovo jednako kao da je prodana. Zgrada u tom stanju stoji desetak godina i postala je ruglo u centru grada, vjerujem da nema građana koji ne smatra da nam na tom mjestu treba nešto ljepše.

Kad smo već kod RCTP-a, izašla je informacija da je direktor Križevačkog poduzetničkog centra Tomislav Gerić ovaj mjesec dao ostavku na tu funkciju. Zna li se razlog ostavci i planirate li uskoro natječaj za novog direktora?

Direktor je otišao iz poslovnih razloga u drugu privatnu tvrtku što samo dokazuje da se javni sektor često ne može mjeriti s uvjetima koje financijski mogu pružati neke tvrtke. Ipak, ostao je u nadzornom odboru KPC-a kako bi i dalje bio prisutan i pomogao koliko može. Trenutno je postavljena vršiteljica dužnosti, a o raspisivanju natječaja ćemo na vrijeme obavijestiti javnost.

Neki građani se pitaju ima li u gradu sporta osim nogometa? Mali tenisači na treninge idu u Majurec od studenog do travnja, odrasli plaćaju balon u Vrbovcu. Kuglači već gotovo dva desetljeća u Križevcima nemaju kuglanu. Što se dosad poduzimalo i što planirate poduzeti po ovim pitanjima?

Činjenica je da je nogomet najskuplji sport zbog potrebne infrastrukture i mi tu trenutno najviše ulažemo. Isto tako je činjenica da u gradski stadion dvadeset godina nije uloženo gotovo ništa, a po broju djece nogomet prednjači pred ostalim sportovima. Samim ulaganjem u stadion obnavlja se i atletska staza pa će atletičari, ali i rekreativci dobiti bolje uvjete treniranja. Izgradnjom sportske dvorane bolje uvjete dobit će i košarkaši i rukometaši.

Kuglanje je nažalost izbačeno iz svojih prostorija prije dvadesetak godina i kuglana je prenamijenjena u ugostiteljski objekt. U pregovorima smo sa sadašnjim najmoprimcem i sigurno je da ćemo inzistirati da se kuglana vrati u funkciju. Sve se oduljilo jer jednostavno ne želimo cijeli spor odvući na sud kad smo svjesni da bi to onda moglo potrajati desetak godina.

Što se tiče tenisa, sada imamo dva vlasnika na terenima i dva teniska kluba. Nažalost, svi pokušaji ujedinjavanja nisu uspjeli što bi zasigurno poboljšalo kvalitetu upravljanja terenima. Tenis je jedan od sportova gdje ćemo morati osigurati barem jedan natkriveni teren kako bi škola tenisa mogla raditi i preko zime. Moram dodati i da su ulaganja i u sve ostale sportove kroz Zajednicu sportskih udruga povećana u zadnje dvije godine.

Još u travnju 2019. objavljen je nacrt Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Grad Križevaca, općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec. Ovaj bi projekt trebao omogućiti ponudu svih vrsta usluga elektroničkih komunikacija od strane svih pružatelja usluga i to svim zainteresiranim krajnjim korisnicima. U kojoj je to fazi?

Cilj tog projekta bilo je pokrivanje područja bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganje. U našem slučaju to je gotovo sve izvan granica urbanog dijela grada. Nakon izrađene dokumentacije, što je bila obveza Grada i preduvjet za daljnje korake, Grad je iskazao interes prema MRRFEU i prošao 1. fazu natječaja. Nakon toga davatelji usluga su morali odabrati područje za ulaganje što bi nam omogućilo javljanje na ograničeni poziv za izgradnju mreže. Zbog specifičnosti našeg kraja, velike površine i puno malih naselja, nijedan davatelj usluga nije odabrao naše područje kao isplativo usprkos EU sufinanciranju. Taj cijeli projekt se zbog državne administracije razvukao na nekoliko godina i zakočio nam sve druge opcije.

Naši daljnji koraci usmjereni su na pregovore s manjim davateljima usluga koji bi izgradili optičku infrastrukturu u gradu te bežičnu mrežu nove generacije izvan grada. Mislim da smo tu postigli puno pomaka i vjerujem da ćemo već kroz nekoliko mjeseci imati i prve konkretne radove u gradu. Brzi internet je u vrijeme kada sve više ljudi radi od kuće postao važan gotovo kao voda i struja i jednostavno nema smisla više čekati da se veliki davatelji usluga, da ih sad ne nabrajam, odluče ići naprijed s tehnologijom. Njihov cilj je oduvijek bio financijski iscrpiti postojeću tehnologiju do samog kraja.

Nedavno je gradska uprava pokrenula anketu kako bi ispitala građane, koji zbog pandemije koronavirusa moraju raditi od kuće, imaju li potrebu za radom u dijeljenom poslovnom ili radnom prostoru. Tih pet kratkih pitanja ne otkriva mnogo, možete li približiti koja joj je namjena?

Na početku pandemije mnogi građani dobili su priliku iskusiti rad od kuće. U početku se to svima činilo kao odlična ideja, no nakon godinu dana dio građana nije više oduševljen svakog dana raditi za kuhinjskim stolom ili se usklađivati s članovima obitelji za nekoliko sati mira i tišine. Tako smo počeli dobivati sve više upita za najam dijeljenih ureda ili neki drugi oblik radnog prostora. Obzirom da smo upravo pri kraju uređenja 11 novih ureda u Razvojnom centru i tehnološkom parku, čija je namjena startup inkubator, odlučili smo dio ureda ponuditi građanima kao radni prostor. Bilo bi to na razini pilot projekta i ukoliko bi se pokazalo uspješnim namjera je u budućnosti osigurati puno više prostorija. Samom anketom želimo provjeriti koji postotak građana ima takvu potrebu.

Prošle ste godine radili na Strategiji razvoja grada Križevaca do 2030. godine. S obzirom da je prvi kvartal 2021. godine na izmaku, a navodno ste održali posljednju sjednicu Gradskog vijeća, kad planirate donijeti ovaj strateški dokument važan za daljnji razvoj Križevaca?

Puno je sastanaka moralo biti odrađeno za strategiju i pandemija nas je tu zakočila nekoliko mjeseci. Zbog toga se sve prebacilo u ovu godinu. Nova strategija je praktički dovršena i spremna za javno savjetovanje. Obzirom na važnost tog dokumenta jednostavno ga nismo htjeli gurati na silu na zadnju sjednicu Gradskog vijeća prije izbora kako se cijeli dokument ne bi ispolitizirao. Dokument ćemo donijeti na jednom od prvih sjednica vijeća poslije izbora, dakle u lipnju ili srpnju. Nova strategija bit će maksimalno usmjerena prema zelenim politikama i ubrzanom gospodarskom razvoju.

Do danas je tek nekoliko gradova i općina u Hrvatskoj omogućilo potpuno transparentan pristup proračunu i online pretraživanje plaćenih računa. To su Bjelovar, Omišalj, Sveta Nedjelja i Primošten. Kad Križevci planiraju realizirati takav projekt?

Načelno nemamo ništa protiv takvog pristupa gradskom proračunu. Prema iskustvu tih gradova implementacija nije bila jeftina te smo još prije dvije godine aplicirali na jedan poziv: Antikorupcija i transparentnost. Možda i očekivano, država je ovaj poziv za financiranje EU sredstvima stavila po strani i nikakvih rezultata nema, kao da nikada nije ni postojao. Ako se otvori neki novi prikladan natječaj svakako ćemo aplicirati za sredstva. Mi doista nemamo što skrivati u proračunu, no do sada smo jednostavno smatrali da ima prioritetnijih stvari koje ovaj grad treba.

Pred kraj, neizbježna su pitanja o predstojećim lokalnim izborima. Do sada, uz vašeg kolegu Marija Rajna, čak šest kandidata najavilo je ulazak u izbornu utrku za mjesto gradonačelnika Križevaca: bivši SDP-ovac Ivan Majdak proziva vas za rastrošnost i nedostatak vizije, dosadašnji partner u vlasti Marko Katanović (SDP) obećava postupno ukidanje gradskog prireza, Mato Devčić (HDZ) tvrdi da niste ispunili obećanja i da Križevci trebaju zaokret, HSS-ov Miroslav Stručić kaže da se mora naći balans između sela i grada, Ivica Švagelj (HDS) izjavljuje da je bio glasna oporba jer ste netransparentni i nesposobni, a Goran Gregurek iz Mreže tvrdi da broj gradonačelničkih kandidata za izbore 16. svibnja samo pokazuje da niste dobro radili svoj posao. Što poručujete?

Ako građani malo promisle o kandidatima svašta mogu zaključiti. Neki nas prozivaju za rastrošnost, a sami su glasali za većinu toga. Istovremeno navode da se neće baviti drugim kandidatima, pa su im nakon nekoliko dana puna usta nas. Dakle, još nisu ni krenuli u utrku, a već iznose neistine. Kako bi se tek ponašali na vlasti? Većina svoju viziju pak pokazuje tako da kopiraju našu prošlu kampanju i otvaraju urede po gradu ili obećavaju u programima ono što mi već provodimo ili je u završnim fazama pripreme. Obećavanje “brda i dolina” samo pokazuje koliko smo visoko postavili ljestvicu pa sad da bi ispali bolji moraju obećati stvari od kojih neke graniče s magijom. Oporba cijeli mandat nije dala nijedan konstruktivan prijedlog, dok se neki od tih oporbenih kandidata nisu ni pojavili na pola sjednica Gradskog vijeća, a sada žele upravljati gradom.

Puno je kandidata jer je grad u dobrom stanju, najmanje smo zaduženi grad sjevera Hrvatske, puno se toga uredilo i puno je projekata u pripremi. Sada bi mnogi rado uskočili u lokomotivu tog vlaka, a dok se 2017. preuzimao grad u rasulu onda ih nije bilo toliko puno, zar ne?

U političkim kuloarima u gradu može se čuti kako je zamjenik Mario Martinčević “izvisio” i da se gradonačelnik Rajn odlučio za vas jer imate na njega veliki utjecaj te je time pokazao da se odriče sela s obzirom da je zamjenik Martinčević operativno pokrivao sela. Kako to komentirate?

To je još jedna u nizu konstrukcija jalove oporbe koja se bavi svakakvim podmetanjima ne bi li između nas stvorila nekakvu zlu krv. Zamislite da je Mario Martinčević ostao kandidat za zamjenika, onda bi oporba vjerojatno govorila kako je Rajn odustao od urbanog dijela grada? Svaka politička grupacija analizira i bira svoju taktiku. Mi ne ulazimo u taktike drugih, bavimo se svojim poslom i radimo u interesu svih građana. Svi smo zajedno sjeli i odlučili ići u izbore na ovaj način jer smo procijenili da je tako najbolje. Mario Martinčević je tu uz nas, nije nikud otišao, dapače čvrsto je vezan za selo i ljude, kao i za sve projekte koje provodimo. On će i u budućem mandatu igrati važnu ulogu, neka se oporba ne brine za naše odnose.

Također, spominju se i već dogovorene koalicije, konkretno vaše liste i HDZ-a i da zato idete na izbore odvojeno od SDP-a s kojim ste tijekom mandata imali kontinuiranu suradnju kao većina u Gradskom vijeću. Koji je vaš odgovor?

Čuo sam i za to. Fascinantno je kako pojedinci pokušavaju biračima ogaditi izlazak na izbore umjesto da ih motiviraju vlastitim programima. Mi smo kandidacijska lista grupe birača, a po zakonu kandidacijske liste grupe birača ne mogu ići u koalicije sa strankama. Mi smo s SDP-om imali suradnju do kraja ovog mandata, ali na izbore izlazimo, kao i prije četiri godine, s nezavisnom listom i želimo apsolutnu većinu u Gradskom vijeću upravo kako ne bismo došli u situaciju da se moramo opravdavati i kako bismo izbjegli trakavicu oko pregovora već brzo nastavili sa započetim projektima.

Ponavljam, mi idemo po apsolutnu većinu u Gradskom vijeću, a za to nam je potrebna pomoć i suradnja građana koji, ako su zadovoljni našim radom, nikako ne bi trebali ostati pasivni nego izaći na izbore 16. svibnja. Ako takve većine ipak ne bude, onda ćemo razgovarati sa svima jer nam to naša nezavisna pozicija omogućuje, a s ciljem da ovaj grad dobije što stabilnije i kvalitetnije upravljanje. Nećemo se dati ucjenjivati i manipulirati ni od koga. Međutim, moram spomenuti činjenicu da nam prigovaraju oni koji su na prošlim izborima bili na istoj listi, a sada na lijevom spektru idu s dvije liste, ili oni koji su s desne strane podržavali jednog kandidata, a sada idu svatko sa svojim kandidatom. No, birači nisu jučer rođeni pa da ne vide kako gospoda koja se međusobno svađaju sada žele obrnuti teze. Neće im proći.