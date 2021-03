Predstavljen projekt koji OPG-ovima olakšava prodaju, a kupcima donosi svjež proizvod

U Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci održana je početna konferencija projekta „Razvoj kratkog lanca opskrbe Zdravo Križevci“.

Ovaj projekt nastavak je inicijative Zdravo Križevci koju je prošle godine pokrenuo Grad Križevci za vrijeme zatvorenih tržnica zbog pandemije COVID-19 kako bi obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima omogućio daljnju prodaju svojih proizvoda, a građanima mogućnost kupnje domaćih i zdravih proizvoda na kućnom pragu.

Na početnoj konferenciji gradonačelnik Mario Rajn pozdravio je okupljene lokalne proizvođače istaknuvši: „Ovo je tek početak ozbiljnog ulaganja u niz drugih aktivnosti kako bi vama malim proizvođačima olakšali, koliko to može politika, odnosno javna uprava, je da vam se poveća lanac dodatne vrijednosti, a skrati sam lanac isporuke do krajnjih potrošača. Upravo je to ideja kratkih opskrbnih lanaca koji smo već dvije godine kao teoretski koncept promovirali i zaista mi je drago što smo uspješno aplicirali ovaj projekt što su nam odobrena sredstva, ali još jednom ističem ponajviše zbog vas, na vama je fokus.

Ispred Križevačkog poduzetničkog centra okupljene je pozdravio Franjo Babić koji se osvrnuo na početak inicijative Zdravo Križevci prošle godine koja je okupila preko 60 OPG-ova te napomenuo kako se „kratkim opskrbnim lancom omogućuje prodaja lokalnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda lokalnim kupcima bez puno skladištenja i transport s maksimalno jednim posrednikom“. Pojasnio je kako kupci ovim projektom dobivaju svjež proizvod vrlo brzo po dobroj cijeni, a proizvođači imaju dodatni kanal prodaje.

O aktivnostima koje će se provoditi kroz projekt govorila je administratorica na projektu Ivana Dubravec istaknuvši kako je ovim projektom obuhvaćeno 16 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Križevaca koji će nuditi će svoje proizvode i to način da će kupci odabrati željene proizvode nakon čega će proizvođači proizvode dostaviti u centralno skladište, a potom će se proizvodi dopremiti do kupaca: „Ciljne skupine su lokalni proizvođači, lokalni kupci i kupci u radijusu od 50 kilometara oko Križevaca.“

Nadalje, projektom će se nabaviti električno dostavno vozilo, urediti centralno skladište u Razvojnom centru i tehnološkom parku, zaposlit će se skladištar odnosno dobavljač narudžbi, napravit će se mobilna aplikacija i internetska trgovina, a pažnja će se posvetiti promociji proizvoda, proizvođača i aplikacije.

Na kraju konferencije, zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško posebno je naglasio kako će se kroz ovaj projekt financirati brendiranje proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su uključeni u projekt što će pridonijeti njihovoj boljoj promociji.

Projekt je s provedbom počeo 29. siječnja, a traje 24 mjeseci te se nakon provedbe ovog projekta očekuje da će kratki opskrbni lanac imati održivost i postati komercijalno održiv. Vrijednost projekta je 717.175,00 kuna te je u potpunosti financiran od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.