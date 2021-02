Križevčanka od pandemije pobjegla na korona free Kanare: Sve je otvoreno, živimo i radimo u starom kamperu

Pandemija koronavirusa u potpunosti je paralizirala svijet u posljednjih godinu dana, uz tek rijetke iznimke. Mnogi poslovi od prošlog se ožujka obavljaju iz sigurnosti obiteljskog doma. Odnosno, obavljaju se online, nebitno gdje se nalazi radnik. O jednom je takvom primjeru priču napravio Jutarnji list, a u središtu je priče Križevčanka Ana Car koja je sa suprugom Tomislavom utočište pronašla na Kanarskim otocima, destinaciji koja je korona free.

Spušteni prozor, voziš 80 na sat, svi te pretječu, ali tebi to nije važno, jer voziti se u ikoni automobilske povijesti, posebni je gušt. Tako Tomislav Car (35) za Jutarnji list opisuje putovanje u kultnom VW Westfalia kombi kamperu kojim sa suprugom Anom Car (35) od 13. prosinca obilazi Kanarsko otočje.

Car je suvlasnik nekoliko softverskih kompanija kao što su Infinum, Productive, CircuitMess te Porsche Digital Croatia. Supruga Ana vodi Flavorific – studio za produkciju digitalnog sadržaja u vezi s hranom. S obzirom da oboje mogu raditi na daljinu, u većini slučajeva njihova putovanja nisu vezana za godišnji odmor nego jednostavno odluče negdje otići pa rade na daljinu.

Lanjskog ožujka, prije nego što su uopće mogli pojmiti da će se cijeli svijet zatvoriti, odlučili su otići na Pašman za vikend. Tamo imaju kućicu u kampu i htjeli su uhvatiti malo sunca. Onda je počeo lockdown i odlučili smo se zadržati tamo neko vrijeme dok se situacija ne smiri. Planirali smo vikend-izlet, na kraju smo ostali nekoliko mjeseci u komadu na otoku skoro pa sami – kaže Ana i dodaje da im baš ništa nije falilo, jedino su se cijelo vrijeme pitali hoće li ikako uspjeti organizirati tradicionalne zimsko putovanje u tople krajeve s obzirom na situaciju s pandemijom.

– Bilo je vrlo neizvjesno do samog kraja. Ipak smo na kraju odlučili da idemo jer nam je logika bila – korona je ionako posvuda pa onda je svejedno gdje smo – kaže Tomislav. Odluka je pala na Kanarske otoke. Zaključili su sljedeće: relativno su blizu, a opet će im biti dovoljno toplo za kratke hlače i japanke. Kanari su dio EU, tj. Španjolske, pa je samim time i lakše putovati s obzirom da su građani EU pa nisu morali vaditi vize.

Španjolska je početkom prošle godine u prvom naletu pandemije imala velikih problema i puno slučajeva, međutim, na Kanarima situacija ni u jednom trenutku nije bila kritična. Za razliku od ostatka Španjolske, tamo nisu imali niti ozbiljniji lockdown. Situacija je na svakom otoku drukčija i svaki otok ima neke svoje mjere.

Uzeli su putno osiguranje koje ima uključeno liječenje u slučaju zaraze koronom. Zanimljivo je da Kanari imaju osigurano besplatno liječenje i smještaj za sve turiste koji obole od korone dok su tamo. Gotovo do zadnjeg dana mladi par nije bio siguran hoće li smjeti sletjeti na Kanare ili će zatvoriti potpuno ulaz turistima. Srećom, to se nije dogodilo.

Idući problem bio je kako uskladiti termin PCR testiranja s dolaskom na Kanare. Unutar 72 sata bilo je potrebno stići do odredišta. Testni centri u Zagrebu u tom su trenutku bili u kaosu. Ili nije bilo slobodnih termina, ili rezultati dolaze tek nakon 48 sata.

– Zovem redom testne centre izvan Zagreba u nadi da negdje ipak možemo dobiti rezultate brže. Na kraju smo otišli na testiranje u Čakovec, dobili rezultate unutar 12 sati i uspjeli otputovati odmah sljedeći dan – prisjeća se Ana.

Odlučili su kupiti avionsku kartu samo u jednom smjeru pa vidjeti kako će se situacija razvijati. Do Kanara su promijenili tri aviona. Prvi dio puta bio je Zagreb – Amsterdam, Amsterdam – Madrid. U Madridu su prespavali jednu noć i sljedeće jutro letjeli na svoje odrediše. Iako “nije toliko daleko”, put je trajao gotovo 24 sata.

– Ljudima to zvuči dramatično, ali ja sam se već navikao na to. Zbog posla sam prije često letio okolo, i nakon nekog vremena već oguglaš na to i samo kao zombi hodaš od terminala do terminala – kaže Tomislav. Sve su ionako zaboravili kad su stigli, a dočekalo ih toplo sunce.

Carevi su otok odlučili obići u kamperu. Budući da je Tomislav veliki obožavatelj automobila i motora koji imaju “dušu”, u to spada i legendarna VW Westfalia, izvedba kombi-kampera koji se proizvodio od 70-ih pa do kraja 90-ih, poznat kao “hippy van”.

Par uz sve to i radi jer zapravo nije na godišnjem. Preko tjedna normalno rade cijeli dan i na Kanarima.

– Mislim da čak i više radim na putu jer nemam distrakcija i drugih ljudi s kojima se mogu vidjeti, otići na kavu ili ručak i slično. Za odmor i aktivnosti uglavnom nam ostaju vikendi. Ipak, za cijeli put s kombijem uzeli smo nekoliko dana godišnjeg i prošli Tenerife od sjevera prema jugu – govori Tomislav za Jutarnji list.

Carevi baš planiraju povratak kući, a zasad im se čini da će biti kompliciranije vratiti se nego što je bilo doći.