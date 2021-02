20. veljače kreće cijepljenje opće populacije u Križevcima

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije je je, nakon svoje redovne koordinacije, održao konferenciju za medije na kojoj su javnosti predstavljene aktualne informacije o epidemiološkoj situaciji na području županije, kao i planovi za cijepljenje opće populacije.

Načelnik Stožera i zamjenik župana Ratimir Ljubić uvodno je izvijestio o broju novooboljelih od koronavirusa te dodao kako od danas svi učenici nastavu pohađaju kontaktno, što se prvenstveno odnosi na učenike srednjih škola koji nisu završni razredi, a koji su dosad nastavu pratili online putem. Što se tiče stanja u školama, osam je pozitivnih učenika, 50 u samoizolaciji, nema pozitivnih nastavnika, a jedan je u samoizolaciji. Kod nenastavnog osoblja također nema pozitivnih, a četvero ih je u samoizolaciji.

„Nadamo se kako će situacija u školama i nadalje biti stabilna te molimo učenike i sve zaposlenike škola da se pridržavaju epidemioloških mjera. Od danas su na snagu stupile i nove mjere na razini države te ugostiteljski objekti mogu posluživati napitke za van, dozvoljen je rad teretanama, školama stranih jezika, igraonicama i radionicama za djecu, a sve pod posebnim epidemiološkim uvjetima. Bez obzira na povoljnije brojke, pozivamo naše sugrađane da i nadalje budu odgovorni, kako bi se takvo stanje održalo“, istaknuo je zamjenik Ljubić.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla također se složila kako je epidemiološka slika zadovoljavajuća, no također je uputila apel sugrađanima da se ne opuštaju i da se i dalje drže mjera, što se odnosi i na one koji su se cijepili.

„Naš je glavni posao, kako u županiji, tako i u državi, u što kraćem vremenskom periodu procijepiti što više ljudi, prioritetno ugroženih skupina. U našoj smo županiji s cijepljenjem započeli 27. prosinca, u domovima za starije i OB Koprivnica, a cijepljenje se nastavlja u skladu s protokolima resornog Ministarstva. Do danas je cijepljeno 2050 osoba prvom dozom te 1375 osoba drugom dozom“, kazala je ravnateljica Vadla te dodala kako su epidemiolozi, u suradnji sa županijskim Stožerom i liječnicima primarne medicine, zaključili kako bi masovno cijepljenje najbolje bilo provoditi po punktovima koji su formirani u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu te 19 općina u kojima postoje ambulante liječnika opće prakse.

Obzirom da se protekli vikend započelo s cijepljenjem opće populacije na punktu u Koprivnici, ravnateljica Vadla je izrazila zadovoljstvom visokom razinom organizacije i koordinacije zdravstvenih djelatnika i ostalih službi. Ujedno je dodala kako je sljedeći punkt za cijepljenje u Križevcima 20. veljače, u dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca, a na raspolaganju će biti 400 doza cjepiva za ugrožene skupine.

„Obzirom na trenutni manjak cjepiva, svjesni smo da postoji nezadovoljstvo, kao što postoje i nacionalni planovi i prioriteti cijepljenja. Ne mogu se potpuno složiti s kriterijem godina jer postoje stariji ljudi koji su vitalni i nemaju kroničnih bolesti te mladi koji su umrli od korone. U medicini nije sve matematika, mnogo toga se mora odlučiti i odraditi u trenutku kada smo na punktu, a naša vodeća misao je da budemo racionalni i utrošimo sve doze kako najbolje znamo. Kada stigne monodozno cjepivo bit će nam svima organizacijski lakše, no sada je riječ o višedoznim cjepivima i apsolutno je opravdano ići na punktove i iskoristiti sve do posljednje doze “, pojasnila je ravnateljica Vadla te dodala kako se ponekad osoba koja se prijavila za cijepljenje ne pojavi te je potrebno brzo pronaći drugu osobu koja se želi cijepiti, odnosno nema kontraindikacije. Na punktu u Koprivnici na cijepljenje je tako pozvala župana Darka Korena, obzirom da je kroz podršku kampanji „Misli na druge, cijepi se“ izrazio interes za cijepljenjem kada za to bude prilike te na aktualno procjepljivanje saborskih zastupnika i ostalih kolega dužnosnika.

Ravnateljica Vadla još se osvrnula na kvalitetu cjepiva koja su nam trenutno dostupna na tržištu, kazavši kako su prema nalazima Svjetske zdravstvene organizacije sva cjepiva ocijenjena kao sigurna, učinkovita i primjenjiva kod svih dobnih skupina starijih od 18.

„Moja preporuka je da se oni koji se žele cijepiti odmah prijave kod svojih liječnika za prvo dostupno cjepivo. Sva su provjerena, sigurna, štite od najtežih oblika bolesti COVID-19 i sprečavaju smrtne ishode. U našoj su županiji dosad umrle 163 osobe, oko šest tisuća ih je dokazano oboljelo, a moja zamolba svima je da budemo strpljivi jer će veće količine cjepiva uskoro stići i onda će se moći cijepiti svi koji su zainteresirani. Hrvatska je naručila po milijun doza Moderninog i Pfizerovog cjepiva te 2,7 milijuna AstraZenecinog, stoga je logično da će to cjepivo biti najzastupljenije u svim županijama. Veseli nas veliki interes, pozivam građane da se i dalje javljaju te da ne odgađaju cijepljenje ovisno o preferencijama proizvođača“, poručila je ravnateljica Vadla, a s njom se složio i načelnik Ljubić, koji je najavio kako će se, u sklopu podrške kampanji „Misli na druge, cijepi se“, na punku u Križevcima cijepiti AstraZenecinim cjepivom. Kada je riječ o interesu za cijepljenje, u OB Koprivnica kreće već četvrti krug procjepljivanja, a u domovima za starije je s početnih 40 posto porastao na 90 posto. Sam proces cijepljenja je dugoročan i trajat će cijele godine, istaknula je ravnateljica Vadla, no svi će u narednim mjesecima doći na red.

Ravnatelj Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica Mato Devčić kazao je kako je trenutno hospitalizirano 29 pacijenata, od čega troje na respirato ru, te kako moramo biti dosljedni u pridržavanju epidemioloških mjera. Također je napomenuo kako je procijepljeno više od 60 posto zaposlenika OB Koprivnica i istaknuo: „Kampanja „Misli na druge, cijepi se“ polučila je dobre rezultate te vjerujem da će uskoro 80 posto naših zaposlenika biti procijepljeno. Što se tiče funkcioniranja bolnice, razvili smo puni opseg pružanja zdravstvenih usluga, što se posebno odnosi na dijagnostiku, terapijski dio i operacijske programe te se građani mogu javiti i dogovoriti usluge koje trebaju. Odjel fizikalne medicine gotovo se vratio u punu funkciju u energetski novoobnovljenom paviljonu te također pozivam pacijente da se jave svojim liječnicima. Kod ulaska u bolnicu i dalje vrijedi poseban režim, posjete nisu dozvoljene, a iznimka su djeca do šest mjeseci na Odjelu pedijatrije.“

Koprivničko-križevačka županija, županijski Stožer te župan Koren i suradnici, od samog su početka dali podršku kampanji „Misli na druge, cijepi se“, a župan je na konferenciji kaz ao kako je prihvatio poziv za cijepljenje, kao što je i najavio, držeći se glavnih poruka kampanje koje ukazuju da je to jedini uspješan način da se umanji utjecaj koronavirusa i da se njegova pojava drži pod kontrolom zdravstvenog sustava. Svaka je osoba dio zajednice i može biti izvor ili prijenosnik zaraze, odnosno životne ugroze, za druge osobe te se zajednički treba pristupiti cijepljenju i postići procijepljenost većine odrasle populacije, poruka je to s današnje konferencije županijskog Stožera civilne zaštite.

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije