Briljantni Svoboda zabio čak 31 poen protiv druge momčadi hrvatskog prvenstva

Raspored HT Premijer lige za košarkaše relativno dobro drži korak s pandemijom koronavirusa koja svakog dana odgodi poneku sportsku utakmicu. Tako su sve momčadi osim Cibone odigrale barem 17 utakmica, dok su Hermes Analitica i Zabok odigrali po 21 dvoboj. Upravo u ovim klubovima nastupaju tri križevačka igrača u najvišem rangu hrvatske košarke, a proteklog su vikenda u pogonu bila braća Svoboda.

Odnedavno suigrači u Hermesu, kamo je Noa prešao iz Cibone, Svobode su doživjele poraz od vrlo jake Gorice, drugoplasirane momčadi s prvenstvene ljestvice, koja igra i 2. ABA ligu. Završilo je 115:88 za izabranike Josipa Sesara, ali najefikasniji igrač utakmice ipak je bio iz redova poraženih.

Naravno, bio je to Ivan Svoboda koji je za 40 odigranih minuta zabio fantastičan 31 poen uz odličan šut iz igre 11/17. Tome je dodao četiri skoka i tri asistencije, kao i jednu ukradenu loptu. Veseli i činjenica da je 9 minuta na parketu proveo i njegov mlađi brat Noa, ali je promašio sva tri šuta, no statističke je rubrike popunio sa po jednom asistencijom i skokom. Noi je to bio drugi prvoligaški nastup i u ovom je trenu najbitnije da skuplja neprocjenjivo iskustvo na prvoligaškim parketima.

Na parketima Premijer lige sada slijedi pauza zbog igranja završnice Kupa Krešimira Ćosića, a potom slijedi i reprezentativna stanka u kojoj će Hrvatska odigrati posljednja dva susreta kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2021. godine. Prvenstvo se nastavlja 26. veljače kada će Hermes gostovati kod Alkara, dok će dan kasnije Luka i Ivan Tomas sa svojim Zabokom gostovati kod Zadra.