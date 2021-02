Majdak u utrci za gradonačelnika: Mladost bez iskustva je kao juha bez Vegete

Prvih šest mjeseci entuzijazma, tri godine zimskog sna i sad buđenje pred izbore, tako je Ivan Majdak opisao trenutačnu gradsku vlast u kojoj je i sam sudjelovao gotovo cijeli mandat.

“Ovo dosad je pokazalo da je mladost bez iskustva kao juha bez Vegete“, rekao je danas je u Gradskoj vijećnici i najavio kandidaturu za križevačkog gradonačelnika.

Na lokalne izbore u svibnju izlazi kao nezavisni kandidat jer je nedavno izašao iz SDP-a nakon 30 godina članstva. Povjerenje građana ovaj put Majdak traži s listom Lipa – Lista iskustva, poštenja i ambicioznosti, na kojoj će uz njega biti Ozren Blagec, Vanja Vitanović i Alen Zidarić. Druga imena još nije otkrio. Tvrdi da je trenutačna vlast napravila nenadoknadivu štetu davanjem koncesije za parking tvrtki koja nije iz Križevaca, a nije zadovoljan ni najavom obnove derutnih kuća jer će se, kaže Majdak, gradskim novcem obnavljati privatne zgrade. Rekao je da je u kontaktu s domaćim i stranim investitorima koji su zainteresirani za razvoj zdravstvenog turizma, gradnju lječilišta i korištenje izvora termalnih voda te izgradnju stanova.

“U roku od šest mjeseci nakon izbora stvorit ćemo uvjete da svako dijete ima mjesto u vrtiću, a vrtić će za sve biti besplatan“, najavio je Majdak. Na naše pitanje zna li o kojem se iznosu radi i koliko bi Grad za to godišnje trebao izdvajati, rekao je da zna, no taj podatak od njega nismo dobili. Međutim, zanimljiv je odgovor na pitanje koju će političku opciju u budućem vijeću podržati i čiju podršku on očekuje.

“Sve opcije koje će osvojiti mandate su naši potencijalni koalicijski partneri. Nemamo nikakve zapreke da koaliramo s bilo kim“, rekao je Majdak i potvrdio da u obzir dolaze i stranke koje mu dosad nisu bile ideološki bliske, poput HDZ-a i HDS-a.