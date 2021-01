(FOTO) Cesta između Lepušićeve i Ivanca kupa se u blatu, hoće li itko od nadležnih reagirati?

Građani Ivanca Križevačkog, Glogovnice i ostalih sela koja svoj izlaz iz Križevaca traže kroz Lepušićevu ulicu, posljednjih dana moraju voziti s više opreza nego što je to inače slučaj. Problem im stvaraju brojni kamioni koji vrše izvoz trupaca iz šume koja se pruža uz cestu između Lepušićeve i Ivanca.

Odvoz drva traje već barem desetak dana, a s obzirom na vremenske uvjete koji su u tom periodu vladali, svako vozilo koje izlazi iz šume, ujedno donosi i blato na kotačima, žale se stanovnici tog područja. Kotači se od blata očiste tek kada izađu na vrlo prometnu cestu, koja je glavni prometni pravac ne samo prema Ivancu i Glogovnici, već i prema Vojakovačkom Osijeku, Marinovcu, Jarčanima i Apatovcu.

Naravno, rezultat svega je cesta koja na nekim područjima doslovce promijeni boju ceste u boju blata. Uvjeti su to u kojima je potrebno voziti s posebnim oprezom i tako već drugi tjedan. Reakcija nadležnih službi očito je izostala, odnosno ako je i došlo do iste, nije ostavila dovoljno dobar utisak na vozače kamiona. Kako to izgleda na spomenutoj cesti, možete pogledati na sljedećim fotografijama.