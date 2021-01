Odlične kritike HPD-u “Kalnik” s državnog susreta zborova

Nakon što je 53. susret hrvatskih pjevačkih zborova održan u online izdanju i nakon što je tročlani žiri sastavljen od Marije Ramljak, Roberta Homena i Luke Vukšića preslušao snimke zborova, preko ZOOM platforme održan je okrugli stol sa dirigentima i predstavnicima istih.

HPD “Kalnik” je izveo skladbe Nenada Grčevića u obradi Nikice Kalogjere “Tiho plove moje čežnje”, Nacia Her Browna u obradi Ruth Elaine Schram “Singin’ in the rain” i Francka Pourcela u obradi Bosia Mathieua “I will follow him”. Za glasovirom je bio dirigent Ozren Bogdanović.

Dirigentica i glazbena urednica Marija Ramljak spomenula je kako naš zbor još nije čula i kako valja ubuduće obratiti pažnju na njega jer izuzetno lijepo zvuči i da je ugodno i pozitivno iznenađenje susreta. Spomenula je kako je također veliko iznenađenje da dirigent jako dobro svira klavir te ujedno dirigira, zbog toga što pjevači vole dobru glasovirsku pratnju koja ih uvijek motivira. Uz opasku kako je ‘Singing in the rain’ skladba uz puno opasnih mjesta, zbor se jako dobro držao i još je jednom naglasila kako je se nastup zbora izuzetno dojmio te čestitala na izvedbama.

Maestro Robert Homen spomenuo je kako on za razliku od svoje kolegice jako dobro i dugo poznaje zbor te ga stoga ne iznenađuje nastup zbora kao i ležerno baratanje sviranja klavira njihovog dirigenta koji je vrlo lijepo jednostavnim, povremenim pokretima davao do znanja zboru što i kada treba napraviti. Kazao je kako je nastup zbora bio kao jedan mali koncert sastavljen od skladbi različitih stilova, karaktera, tempa, a opet pun šarma i pravi program za dušu. Naglasio je kako se osjetilo da zbor diše kao jedno i svoje dojmove zaključio čestitkom zboru za jako lijepe izvedbe.

Dirigent zbora HNK u Zagrebu i Akademskog zbora “Ivan Goran Kovačić” Luka Vukšić kazao je kako je ppsebno zadovoljan odabirom repertoara koji je lijep i jako lijepo izveden te se odmah stječe dojam kako se zbor pripremao. Posebno mu se svidio blagi, elegantni pristup sinkopiranom ritmu u skladbama u kojima se osjeća dašak swinga ili jazza. Spomenuo je kako se u engleskom izgovoru osjete slavenski elemetni i kako bi on trebao biti mekši s obzirom da ritam funkcionira, a jezik je temeljen na njemu te kako je zapravo to jedina primjedba.

Zborovođe su zaključile kako se nadaju da ovakav online način neće postati praksa jer da bismo mogli zajedno disati i doživjeti glazbu moramo biti zajedno i neka ovaj način koliko god zahvaljujući tehnologiji može biti izvediv, bude trenutni i neka se više ne ponovi. Svi su dali podršku najstarijem pjevačkom zboru u Hrvatskoj “Slavulj” iz Petrinje koji je zbog potresa mnogo pretrpio.