Rajn upravo najavio da se kreće u rješavanje statusa derutnih građevina u centru Križevaca

Nakon što je razoran potres pogodio područje Petrinje, Gline, Siska i okolnih županija, pokrenulo se pitanje obnove potresom razorenih područja, ali se o istoj tematici raspravlja i u mnogim drugim gradovima.

Potres nije zaobišao niti Križevce, gdje je materijalna šteta bila osjetno manja nego na Baniji, ali ista je poslužila kao vrlo dobro upozorenje da je potrebna hitna reakcija kako bi se spriječilo urušavanje derutnih građevina u centru našeg grada. O tome je za portal Križevci.info govorio statičar Branko Nemčić, koji je upozorio na scenarij koji bi zadesio Križevce u slučaju potresa jednake snage onom s područja Banije.

Danas se po pitanju derutnih zgrada u centru oglasio i Mario Rajn, koji je putem svojeg Facebook profila najavio rješavanje spomenutog problema.

“Svi smo bili svjedoci razornog potresa koji je uništio na tisuće objekata na Banovini. Križevci su pretrpjeli manju štetu, veći od štete bio je strah i neizvjesnost na licima svih nas. Već duže vrijeme neriješeni imovinsko-pravni odnosi i zakonska regulativa oko građevina koje su kulturno dobro, sprječavaju temeljitu obnovu centra našeg grada. Kao gradonačelnik sam nebrojeno puta razgovarao s konzervatorima, kao i s privatnim vlasnicima kako bismo došli do zajedničkog rješenja. Posljednji potres učvrstio me u odluci da pitanje pojedinih građevina moramo riješiti što prije. I to ćemo napraviti!

Neću dopustiti da se dogodi tragična situacija kako bi se stvari počele rješavati! Već sljedećeg tjedna zatražit ću konkretna rješenja. Trebamo čuvati kulturno dobro, ali ako je ono prijetnja sigurnosti, zdravlju i životima nas i naše djece, nemam nikakve dvojbe. Životi i zdravlje naših stanovnika ispred su građevine i ako ne možemo zaštiti oboje, biram život i zdravlje stanovnika. Apeliram na sve vas da pripazite prilikom kretanja Ulicom Ivana Zakmardija Dijankovečkoga. Već sada najavljujem projekt za obnovu cijele gradske jezgre kojim ćemo obnoviti i estetski dotjerati građevine u centru, ali što je najvažnije – naš grad učinit ćemo sigurnijim za sve njegove stanovnike“, stoji u njegovoj objavi.