Odlične vijesti: Klizalište ostaje otvoreno do 17. siječnja

S obzirom na to da ove godine zimski školski praznici traju do 18. siječnja iz tvrtke Ice Wonderland d.o.o. odlučili su da će i klizalište u Križevcima nastaviti s radom za vrijeme praznika.

Naime, prvotno je bilo planirano da će klizalište biti otvoreno do 7. siječnja, no s obzirom na to da su zimski školskih praznici produženi i s obzirom na sva događanja koja su potresla cijelu Hrvatsku pa tako i Križevce, te u dogovoru s Gradom Križevcima odlučeno je da će klizalište biti otvoreno do 17. siječnja kako bi djeca mogla dulje uživati u klizanju.

Podsjetimo, klizalište je besplatno za sve građane, a potrebno je samo platiti najam klizaljki ukoliko građani nemaju klizaljke. Na klizalištu može istovremeno klizati 15 osoba radi pridržavanja epidemioloških mjera, a termin je potrebno rezervirati dan ranije.