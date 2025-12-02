U petak humanitarni pub kviz Zaklade “Volim Križevce”

Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” organizira u petak, 5. prosinca 2025. humanitarni mix kviz s ciljem prikupljanja sredstava za stipendiranje mladih Križevaca. Kviz će se održati u Caffe baru “Bull 23” s početkom u 19:30 sati.

Prijaviti se može najviše 12 timova, svaki s najviše pet igrača, a korizacija iznosi 20 eura po timu. Prijave se zaprimaju e-poštom na prijave@volimkrizevce.hr ili na licu mjesta sve do popunjenosti kapaciteta dvorane. Voditelji kviza su Dino Horvat i Valentino Tukša.