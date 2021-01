U županijski Zavod za javno zdravstvo stigla druga pošiljka od 1170 doza cjepiva protiv bolesti COVID-19

U Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije danas je stigla druga pošiljka od 195 bočica, odnosno 1170 doza cjepiva protiv bolesti COVID-19 tvrtke Pfizer-BioNTech, a cjepivo je u pratnji policijskih službenika dostavilo Ravnateljstvo civilne zaštite RH. Pošiljku su preuzeli župan Darko Koren, zamjenik župana i načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Ratimir Ljubić, ravnateljica županijskog Zavoda Draženka Vadla te zamjenica načelnika županijskog Stožera Melita Ivančić.

Prilikom davanja izjava medijima nakon preuzimanja cjepiva, župan je ponovno pozvao građane da svojim odgovornim ponašanjem zaštite svoje bližnje i sugrađ ane te podrže kampanju “Misli na druge – cijepi se“.

„Cijepljenje protiv koronavirusa sigurno je jedan od alata koji nam daje određenu garanciju da ulazimo u razdoblje vraćanja na način života kakvim smo živjeli do pojave tog virusa. S radošću svjedočimo drugoj pošiljci koja je u količinama gotovo tri puta veća nego prva i nadamo se će građani shvatiti da je to jedini put koji garantira normalni daljnji tijek života. Kada po Planu cijepljenja i prioritetima dođem na red, sigurno ću se cijepiti te isto preporučam i svima ostalima jer sve što ulažemo u zdravstveni sustav nema smisla ako ne krenemo do toga da naše pučanstvo ima sigurnost te vrste. Potrebno je što je moguće veći postotak populacije procijepiti jer je to jedini i najbolji način borbe protiv koronavirusa. Zahvaljujem ravnateljici Vadli i svim stručnjacima koji su nas zadužili tijekom te borbe, a svima želim da 2021. bude godina u kojoj smo se obračunali s pandemijom.“, zaključio je župan.

Ravnateljica županijskog Zavoda Draženka Vadla pojasnila je kako će se ovom drugom pošiljkom također procijepiti zdravstveni djelatnici te korisnici i zaposlenici domova za starije i nemoćne osobe u našoj županiji te dodala: „Iz ove pošiljke ćemo jedan dio cjepiva rezervirati za drugu dozu cjepiva za sve naše građane koje smo procijepili s prvom pošiljkom, što je 377 doza, a ostat će još oko 800 doza za građane koje ćemo cijepiti s prvom dozom. Planiramo još u trećem tjednu prvog mjeseca dobiti još jednu takvu pošiljku u kojoj ćemo opet rezervirati drugu dozu za one koji se sada cijepe prvi put, a određeni broj osoba će se moći nanovo cijepiti. U sljedećim pošiljkama vjerujem da će se morati aktivirati i primarna praksa kako bi se što veći broj stanovnika naše županije procijepio.“

Ravnateljica Vadla naglasila je da se građ ani zainteresirani za cijepljenje jave svojim obiteljskim liječnicima kako bi se napravio popis i zatim će se prema prioritetnim skupinama, a to su prije svega starije osobe i kronični bolesnici, cijepiti u primarnoj praksi. Do sada su cijepljena 124 zdravstvena djelatnika te 253 korisnika i zaposlenika doma za starije i nemoćne, a cijepljene osobe nisu razvile nikakve značajnije nuspojave. Preporuka je da se cijepe i oni koji su preboljeli koronavirus, barem mjesec dana nakon pojave prvih simptoma.

Načelnik županijskog Stožera Ratimir Ljubić osvrnuo se na aktualnu epidemiološku situaciju na području županije te kazao kako je uz dvije novooboljele osobe ozdrav ilo njih 23, dok je aktivan 151 slučaj zaraze. Bez obzira na trend smanjivanja novooboljelih, građane je pozvao da se i nadalje odgovorno ponašaju, poštuju sve epidemiološke mjere te smanje druženja i okupljanja.

„Što se tiče prikupljanja pomoći za potresom pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije, to se radi u koordinaciji županijskog Društva Crvenog križa s gradskim društvima gradova Koprivnice, Križevaca i Đurđevca te općinskim društvima Crvenog križa i općinskim stožerima civilne zaštite. Imamo informaciju da na potresom pogođenim područjima ima dovoljno prehrambenih i higijenskih potrepština te molimo građane da pomoć prikupljaju preko službenih kanala, odnosno društava Crvenog križa koja će ih uputiti što nedostaje. Isto tako, molimo građane da ne odlaze samoinicijativno na potresom pogođena područja jer se nažalost događaju tragedije, već da pomoć bude organizirana i adekvatna potrebama pogođenih područja. Županijski vatrogasci su i danas tako, a po potrebi ćemo ih slati i nadalje.“, kazao je zamjenik Ljubić.

Župan je dodao kako su odmah nakon potresa stupili u kontakt sa županom i načelnikom civilne zaštite Stožera Sisačko-moslavačke županije te ponudili svaku pomoć koja im je potrebna. U koordinaciji s Podravkom poslan je kamion hrane vrijedan preko 100 tisuća kuna, a na Staru godinu Županija je uplatila 200 tisuća kuna Sisačko-moslavačkoj županiji.

„Daljnje aktivnosti ćemo poduzimati u dogovoru sa Sisačko-moslavačkom županijom, odnosno njihovim Stožerom jer nije dobro da postoji anarhičan pristup koji može više štetiti nego koristiti. Sve što smo dali bilo je od srca, a uključit ćemo se i kroz Hrvatsku zajednicu županija.“, zaključio je župan.

Podsjetimo kako će, prema Planu cijepljenja koji je donijela Vlada RH, svakog tjedna stizati nove doze cjepiva, a Hrvatska je dosad osigurala 5.905.000 doza cjepiva s ciljem da se protiv koronavirusa cijepi minimalno 70 posto građana. Cjepivo je besplatno, cijepljenje se istodobno odvija u svim županijama, a do kraja ožujka u Hrvatsku bi trebalo stići 270.000 doza cjepiva.