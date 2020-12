Statistika sve govori: Larissa Kalaus druga je najbolja igračica Hrvatske na Europskom prvenstvu

Završilo je Europsko prvenstvo za rukometašice, a Hrvatska će ga zauvijek pamtiti. Naime, izabranice Nenada Šoštarića osvojile su brončanu medalju i to je prvi puta da su na nekom od velikih natjecanja osvojile medalju.

Hrvatska je do povijesnog uspjeha stigla sa šest pobjeda iz osam utakmica, a redom su padale velike europske ekipe – Mađarska, Nizozemska, Srbija, Rumunjska, Njemačka i Danska. Posebno je slatka bila pobjeda protiv domaćina Danske u borbi za 3. mjesto, naročito nakon što su iz danskog tabora dan uoči utakmice stizale brojne izjave kojima su jasno dali do znanja da su već otpisali Hrvatsku i da im je put do bronce širom otvoren.

No, dosta o Danskoj, vratimo se našim heroinama, odnosno Kraljicama šoka, kako su popularno nazvane tijekom turnira, nakon što je postalo jasno da senzacionalne pobjede nisu slučajne. Hrvatska je na ovo prvenstvo došla bez pregršt igračica koje su bile spriječene ozljedama ili koronavirusom. Izbornik Šoštarić morao je ekipu složiti bez 8 standardnih igračica, no ekipa koju je okupio stvorila je nikad viđenu kemiju i zajedništvo. Razlog tome je što gotovo sve igraju u hrvatskoj ligi, od čega je čak osam članica zagrebačke Lokomotive. Kada je takav preduvjet stvoren, rezultat često ne izostane, a u hrvatskom slučaju premašio je sva očekivanja.

I za kraj dolazimo do dijela koji posebno veseli sve križevačke ljubitelje sporta. Naime, u redovima Hrvatske brončanom su se kolajnom okitile sestre blizanke Larissa i Dora Kalaus. Turnir kakav je Larissa odigrala dugo će se pamtiti, a koliko je važna bila njezina uloga u kreiranju povijesnog uspjeha, najbolje govore statistički pokazatelji.



Larissa je turnir završila kao drugi strijelac i asistent Hrvatske. Postigla je 23 gola, no pored toga istaknula se s čak 21 asistencijom, što je vrhunski podatak i dokaz njezine izvanredne forme. Ukupno je bila 8. asistent i 26. strijelac Europskog prvenstva.

Osim istaknutog napadačkog, Larissa Kalaus dala je nemjerljiv doprinos i u obrambenom dijelu igre, a zbog kvalitetne prezentacije u oba smjera na parketu je provodila prosječno nešto više od 40 minuta po utakmici. Konkretno, ukupno je odigrala 324 minute, čime je nakon vratarke Tee Pijević i sjajne Ćamile Mičijević bila treća po broju odigranih minuta u kockastim redovima.

Što se Dore Kalaus tiče, ona je na prvenstvu odigrala 24 minute, nije se uspjela upisati u listu strijelaca, ali je u nekoliko navrata energičnim ulascima s klupe dala obrambeni doprinos hrvatskoj reprezentaciji.

Čestitke Larissi i Dori na velikom postignuću, a nadamo se da će nas i u budućnosti obradovati velikim pobjedama. Prva prilika već je 2021. godine, kada je na rasporedu Svjetsko prvenstvo koje se igra u Španjolskoj, a na koje su djevojke izborile plasman zahvaljujući sjajnom rezultatu u Danskoj.