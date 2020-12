Kraljice, naklon do poda: Hrvatska pobijedila Dansku, brončana medalja stiže u Križevce!

Rukometašice Hrvatske u dvoboju za 3. mjesto na Europskom prvenstvu pobijedile su Dansku 25:19 i osvojile brončanu medalju. Prva je ovo medalja u povijesti hrvatskog ženskog rukometa i najveći uspjeh naše selekcije u povijesti. Brončane medalje stižu i u Hrvatsku zahvaljujući Larissi i Dori Kalaus.

Početak utakmice bio je sjajan za naše djevojke. Povele su 3:0, kasnije i 4:2, no tu su stale. Dankinje rade seriju 5:0 i odlaze na tri pogotka prednosti, ali Hrvatska tada mijenja obranu, vraća se u 6-0 postavku i to je urodilo plodom. Naše protivnice čak devet minuta nisu uspjele zabiti gol, Tea Pijević nastavila je s čudesnim obranama i Hrvatska je vrlo brzo uhvatila priključak, a potom i povela 8:7. Do kraja poluvremena gledali smo izjednačenu bitku i na veliki se odmor otišlo s rezultatom 11:11.

U nastavku utakmice Hrvatska je od prvog napada preuzela konce igre u svoje ruke i vodila cijelo drugo poluvrijeme. Nakon što su Dankinje izjednačile na 18:18, uslijedila je furiozna serija Hrvatske od 7:0 i time je utakmica bila odlučena u našu korist.

Stela Posavec i Katarina Ježić s pet golova bile su danas najefikasnije u redovima Hrvatske, dok su sestre Kalaus ostale bez pogodaka, ali uz nemjerljiv doprinos Larisse u obrambenom dijelu igre.

Bravo cure, heroine, kraljice šoka, kako su ih prozvali u Danskoj. Povijesna medalja stiže u Hrvatsku.