EU projektom u Modecu se učitelji educiraju za rad s nadarenim učenicima

Od lipnja ove godine OŠ Ljudevita Modeca sudjeluje u međunarodnom projektu prekogranične suradnje koji financira Europska unija, a naziv mu je „Encouraging and developing gifted kids for more advanced cross border area”, odnosno skraćeno „GiftedHUHR”. Riječ je o projektu koji educira učitelje za rad s nadarenim učenicima, a uz križevačku školu sudjeluje još Osnovna škola Đurđevac i dvije škole iz Javnog obrazovnoga centra Zalaegerszeg iz Mađarske.

Projekt se provodi među učenicima trećih razreda matične i područnih škola pod vodstvom učitelja i učiteljica Tanje Kulović-Balić, Ivanke Strmečki-Baričević, Sanje Vujić, Nataše Marković, Vanje Konfic te Tihomira Pleše. Osim učitelja sudjeluju i pedagoginja Branka Lazor, socijalna pedagoginja Ana Rosanda Ćaćić-Arapović, ravnatelj škole Goran Ljaljić, a od velike su pomoći tajništvo i računovodstvo škole jer je u ovakvim projektima potrebna vrlo opsežna dokumentacija.

Projekt će trajati 16 mjeseci, a podijeljen je na etape, od kojih su već dvije provedene.

– U prvom dijelu projekta imali smo početnu edukaciju o radu s darovitim učenicima. Zatim smo utvrđivali darovite učenike. Svi su učenici trećeg razreda rješavali testove čiji rezultati pokazuju koja bi djeca mogla biti nadarena. Testovi su izdvojili 16 potencijalno darovitih učenika. – objasnio je učitelj Tihomir Pleša.

U nastavku projekta trebale bi biti održane nove edukacije u Mađarskoj, ali vjerojatno će biti online zbog trenutne pandemije. Posljednja su etapa prekogranični kampovi, jedan u Mađarskoj i jedan u Hrvatskoj, tijekom kojih bi učenici imali radionice i natjecanja.

– Za našu je školu iz sredstava projekta nabavljena pametna ploča, pet računala i nešto didaktičkih igara za poticanje kreativnosti i nadarenosti. Bit će napravljen i priručnik za učitelje u kojem će biti opisano kako raditi s nadarenim učenicima koji također financira Europska unija. – istaknuo je učitelj Pleša. (Izvor)