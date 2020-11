Izdvajamo neke od novih naslova u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Stručno – znanstveni odjel

LJUDSKI ROD: POVIJEST ČOVJEČNOSTI / Rutger Bregman; prevela s nizozemskoga Svetlana Grubić Samaržija. – Zagreb: Naklada Ljevak, 2020.

Jedno vjerovanje ujedinjuje ljevicu i desnicu, psihologe i filozofe, pisce i povjesničare.

Prožima naslovnice koje nas okružuju i zakone koji nam određuju život.

Vrišti s internetskih portala, posebno društvenih mreža.

A korijeni tog vjerovanja sežu duboko u zapadnjačku misao: od Machiavellija do Hobbesa, Freuda do Pinkera, prešutna pretpostavka jest da su svi ljudi loši.

Dapače, ljudi ne samo da su loši, nego i uvijek djeluju gonjeni vlastitim interesom.

Što ako to nije točno?

U svojoj dugo očekivanoj knjizi “Ljudski rod: Povijest čovječnosti”, Rutger Bregman tvrdi nešto sasvim suprotno: realistično je i revolucionarno pretpostaviti kako su ljudi dobri. Ovaj međunarodni autor bestselera i ugledni povjesničar proteklih će 200.000 godina ljudske povijesti staviti u sasvim drugačiju perspektivu, dokazujući nam kako smo predodređeni biti ljubazni te skloniji suradnji i povjerenju u drugoga. Takav stav ima svoje čvrste temelje još od početaka Homo sapiensa. Od stvarnog Gospodara muha, preko mana jednog od najzloglasnijih psiholoških eksperimenata u povijesti, sve do istinite priče o dva brata na suprotnim stranama koji su naposljetku pomogli Nelsonu Mandeli da okonča aparthejd, Bregman nam pokazuje kako vjerovati u ljudsku darežljivost i suradnju nije tek optimistična fantazija – to je stvarnost. Dapače, ima golemi utjecaj na to kako društvo funkcionira. Kad u drugima vidimo sve najgore, to će i iz naše politike i ekonomije izvući ono najgore. No, vjerovanje u ljudsku dobrotu i altruizam može biti novi način razmišljanja – te poslužiti kao temelj za postizanje istinske promjene u našem društvu.

Beletristika

NIKOME NEĆU REĆI / Catherine McKenzie; s engleskoga prevela Maja Opačić. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2020.

Duboko zakopane tajne isplivat će na površinu tijekom uznemirujućeg okupljanja obitelji. Nikome neću reći novi je psihološki triler iz pera popularne spisateljice Catherine McKenzie.

Što se dogodilo Amandi Holmes?

Prije dvadeset godina u kampu koji vodi obitelj MacAllister pronađena je zatučena u čamcu. Nitko nikad nije odgovarao za taj zločin.

Sada, nakon iznenadne smrti oba roditelja, djeca MacAllistera vraćaju se u kamp na čitanje oporuke. Ujedno moraju odlučiti što učiniti s privlačnim građevinskim zemljištem na kojemu se kamp nalazi. Ryanu treba novac pa se zalaže za prodaju. Margaux još nije odlučila. Mary bi najradije da sve ostane kako jest. Blizanke Kate i Liddie imaju suprotstavljene stavove. A Sean Booth, domar u kampu, samo se nada da će na koncu još uvijek imati dom.

Ipak, situacija je malo složenija. Nije dovoljno samo glasati za prodaju ili protiv nje. Oporukom je određeno da, sve dok ne otkriju tko je napao Amandu, ne mogu dobiti nasljedstvo. Svatko od njih mogući je krivac.

Svatko u rukama drži djelić slagalice. Hoće li se ujediniti u otkrivanju istine ili će njihove tajne napokon razoriti ovu obitelj?

Dječji odjel

ĐURO HODALICA / Ante Tomić; ilustrirao Tomislav Torjanac. – 1. izd. – Zagreb: Hena com, 2020.

Načekao se čvorak, jedna od najrasprostranjenijih ptica na svijetu, da uđe u književnost. Svili su u njoj gnijezda i vrapci i golubovi i sokoli i sove i slavuji i paunovi, ali o čvorku, toj malenoj ptici koja ne samo da krasno i gotovo neprestano pjeva, nego i savršeno oponaša glasanje drugih životinja, nigdje ni retka – sve dok Ante Tomić nije odlučio ispraviti tu nepravdu i posvetiti mu svoju prvu knjigu za djecu. Čim mu se rodila ideja za priču o malome čvorku, odmah je znao da će zadatak “oživljavanja” i vizualnog kreiranja Đure povjeriti Tomislavu Torjancu, veteranu među ilustratorima, koji slikom zna ispričati i ono što pisac, koliko god dobro poznavao svoga junaka, ne može zamisliti. Tako je Đuro Hodalica u tandemu Tomić-Torjanac postao sve ono što jest: čvorak s karakterom kojeg je nemoguće ne zavoljeti.

A taj čvorak s karakterom nije baš tipičan predstavnik svoje ptičje vrste. On se, naime, zbog nezgode koja mu se dogodila u prvim danima života, boji letjeti. Njegovo jato nije za to imalo nimalo razumijevanja pa je siroti Đuro, kojemu su zlobnici nadjenuli nadimak Hodalica, bio izvrgnut ruglu i odbacivanju vršnjaka i starijih čvoraka, a čak ga se i rođena obitelj sramila. Tako je bilo sve do jednoga dana u kojem su se srčanost i hrabrost pokazale daleko važnijima od letačkih vještina.

U ovoj su basni Ante Tomić i Tomislav Torjanac maloga Đuru Hodalicu učinili ne samo književnim junakom, nego i junačinom. Znaju oni da ni među pticama ni među ljudima nije lako biti drugačiji pa je jedan napisao a drugi oslikao priču o jednom čvorku, o klipanima među nama i o slabijima koji jače ne pobjeđuju mišićima nego snagom suosjećanja i praštanja.

Priču za djecu koju mali mogu čitati velikima, veliki malima, mali i veliki jedni drugima – i tako sve dok na svijetu više ne bude nikoga tko je tužan kao što je bio Đuro Hodalica.

Knjige za mlade

JA I MOJA SUPROTNOST: KNJIGA SVIH KARAKTERA / tekst Oscar Brenifier; ilustracije Jacques Després ; prevela s francuskoga Vanda Mikšić. – Zagreb: Meandarmedia, 2019.

Od djetinjstva učimo spoznavati sebe, dok istodobno otkrivamo i druge ljude. Družimo se s osobama koje su nam slične, ali i s onima koje imaju posve drugačiji karakter. Postoje zaigrane i ozbiljne osobe, jednostavne i komplicirane, otvorene i povučene… Malo-pomalo otkrivamo da se iza te prividne jednostavnosti kriju složene i nijansirane osobnosti. Pokušaj da ih shvatimo velik je korak prema onima koji nam se čine strani, ali i korak prema nama samima.

Ova knjiga donosi deset parova oprečnih ljudskih karaktera. U svakom od tih parova svaki je karakter definiran prvo jednostavno, a zatim i u svim svojim nijansama, sa svojim lijepim, ali i manje lijepim stranama. Ove psihološke opreke predočene su likovima koji su istodobno čudni i dragi, izvan vremena i prostora, i s kojima se svatko od nas može poistovjetiti.

Jer, osoba nikada nije otjelovljenje samo jednog karaktera, nego se ponešto od tih likova krije u svakome od nas.

S ovom knjigom krenimo u otkrivanje samih sebe i drugih ljudi…