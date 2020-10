Put kleti potkalničkog kraja: Križevački planinari za manje od 6 sati odradili popularnu rutu

Planinarski pohod Put kleti potkalničkog kraja već je tradicionalno održan u sklopu Pinklecfesta, prošle subote, 17. listopada, koja, na prvi pogled, nije izgledala obećavajuće pogledom u nebo. Poluoblačno vrijeme i situacija s koronom ove godine je okupila 30-ak hrabrih planinara spremnih na pohod na našu križevačku planinu.

Okupljanje je bilo do 9 sati na Strossmayerovom trgu od kuda se malo poslije 9 sati krenulo na pohod pod stručnim vodstvom legendarnog križevačkog planinara Štefa Jembreka. Kroz grad se krenulo preko Zagorske ulice, sve do gornjevinske kleti gdje je bila prva stanka za okrjepu i prijeđenih skoro trećinu puta. Nakon kratkog odmora, preko planinarske staze kroz šumarke stiglo se do naselja Piškovec. Tada su se neki planinari snašli i počeli sakupljati šumske plodove – gljive sunčanice kojih je bilo u izobilju u neposrednoj blizini staza kojima su se sudionici kretali.

Sljedeće odredište na kojem su planinari napravili stanku bilo je selo Potok Kalnički. Tu su prošli veći dio puta i do planinarskog doma je ostao najstrmiji, najzahtjevnji dio puta, ali koji nudi i najljepše prizore prema planini i prirodi. Na svu sreću, vrijeme je poslužilo planinare tako da su do planinarskog doma stigli bez vremenskih nepogoda – kiše. Kod planinarskog doma ekspedicija je bila već oko 14:30, gdje su se okrijepili i uživali u pogledu i uspješnom pohodu.