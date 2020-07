Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Stručno – znanstveni odjel

MAMA KUHA RUČAK, TATA ČITA NOVINE / Barbara Pleić Tomić. – Zagreb: Fraktura, 2020.

Majke doživljavamo sretnima, ispunjenima ljubavlju prema djeci, zadovoljnima svojom ulogom koja se prikazuje i kao najveće postignuće u ženskome životu. Tabu je govoriti čak i neutralno, a osobito negativno o majčinstvu. Nizom osobnih primjera, teorijski potkrijepljenih, analizom društvenih događaja, filmova, popularnih serija i književnih djela, Barbara Pleić Tomić prikazuje sve kontradikcije majčinstva, odupirući se njegovoj romantiziranoj slici. Knjiga Mama kuha ručak, tata čita novine tematizira važnu ali nevidljivu ulogu očeva u odgoju, analizira roditeljske priručnike, propituje zanemareni odnos majčinstva i prava na pobačaj te trend slavnih majki koje, putem medija i društvenih mreža, svoje majčinstvo aktivno koriste za kreiranje vlastitog profesionalnog identiteta. Autorica ističe ambivalentne osjećaje koje majke imaju prema djeci, klaustrofobiju roditeljske ljubavi te odnos majčinstva i kreativnog rada. Kako očuvati vlastiti identitet, prostor i vrijeme za sebe i stvaranje nakon utapanja u pelenama i cjelodnevne brige za dijete? Konkretna institucionalna i društvena potpora rijetko prati mitologiju svetosti majčinstva i političke apele za rađanjem što većeg broja djece. Možda ne znamo kad smo spremne postati majkama, možda u odnosu prema djeci ne možemo biti savršene, možda nas roditeljska uloga ispunja zebnjom, strahom i grižnjom savjesti, ali lakše je kad znamo da nismo same, da o tome promišljaju i drugi, i to argumentirano i razložno kao što to čini Barbara Pleić Tomić u knjizi Mama kuha ručak, tata čita novine.

Beletristika

ČOVJEK KOJI JE DORUČKOVAO ZRAK: PRIPOVIJEST / Radek Knapp; prijevod s njemačkoga Mate A. Ivandić. – Zagreb: Leykam international, 2020.

Radek Knapp u nevelikoj knjizi “Čovjek koji je doručkovao zrak” oslikava put svoga mladog junaka Valerijana od najranijeg djetinjstva do stupanja u čarobni svijet i život odraslih. Knapp piše s puno ironije i humora što ovoj pripovijesti daje stanovitu živost i potiče na iščitavanje knjige u jednom dahu. No, pokraj sveg humora i mnogobrojnih radnji i zapleta, puno saznajemo i o Valerijanovu misaonom svijetu. Taj svijet ni u kojem slučaju nije dosadan, nego djeluje poput blagotvorne terapije, tako da čitatelju tijekom lektire biva posve toplo oko srca.

Pripovjedački stil Radeka Knappa je izrazito kreativan, a poseban izbor riječi, slikovite usporedbe i nepredvidivi preokreti i zapleti daju cijeloj radnji knjige neobičan zamah i napetost, a tragični elementi se izmjenjuju s komičnim situacijama. Njegov junak savlađuje sve moguće životne prepreke koje pokatkada pomalo podsjećaju na modernog Švejka, možda i zbog posve posebnoga bečkog mentaliteta s kojim se Valerijan mora donekle nositi i pomiriti, pa čak i sprijateljiti. Valerijan se probija kroz život stremeći prema konačnom cilju, a taj cilj jesu potpuna sloboda i prava, nepatvorena domovina.

Dječji odjel

SRCOHVAT / Grgičević Andrijana; [ilustracije Boris Kugler]. – Zagreb: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2020.

U središtu je ove priče jedna obična, pa opet po mnogo čemu neobična obitelj u kojoj odrasta autistični dječak. On je predmet ljubavi i pažnje svih u obitelji, ali u njihovu okruženju stasaju moćnici koji u tom autističnom dječaku vide prigodu da skupe političke bodove. Borba motivirana ljubavlju i borba protiv sebičnih i licemjernih likova prikazana je u ovoj dirljivoj i suvremenoj priči koja se, na žalost, prečesto događa i izvan korica knjige.

Knjige za mlade

ČUDESAN SVEMIR / Clive Gifford; [prijevod s engleskoga Marija Perišić]. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2020.

Čudesan svemir odvodi nas u najudaljenije dijelove našega svemira i otkriva očaravajuća i zapanjujuća kozmička čuda.

Poletite na najbržoj raketi, posjetite najveće zvijezde i divite se najmasivnijoj ikad viđenoj supernovi – a usput razgledajte komete, planete i galaktike beskonačnog svemira.