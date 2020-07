Križevci: Prvi su uključili građane u financiranje zelene energije, a iz EU fondova su povukli preko 2.000 kuna po stanovniku

O napretku grada u posljednje tri godine najbolje govore brojke –2017. godine proračun Grada Križevaca je iznosio 54,5 milijuna kuna, prošle godine 90,9 milijuna, a plan za ovu godinu je čak 128,4 milijuna kuna.

Tri godine mandata lokalnih vlasti povod su za podvlačenje crte i rezimiranje svega napravljenoga. Kad je riječ o Križevcima, u protekle tri godine koliko su mu na čelu Mario Rajn i njegova gradska uprava, etablirao se kao uvjerljivi šampion EU fondova – dvaput su već osvojili ovu titulu u našem velikom izboru najboljih gradova, te kao pionir prelaska na zelenu energiju.

Prvi su, i za sad jedini u zemlji, već dvaput u rekordnom roku putem crowdfunding kampanje prikupili novce za gradnju solarnih elektrana koje su postavili na krov Tehnološkog centra i Gradske knjižnice. Ovim projektom, kojega su proveli u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom, Križevci su se etablirali kao grad dobre prakse i izvan granica Hrvatske, a osim što su njime osigurali sredstva za postavljanje elektrana, još je veći njegov društveni značaj – uključili su u njega građane i poduzetnike koji uviđaju značaj i potencijale okretanja obnovljivim izvorima energije.

Kad je riječ o EU fondovima, gradska uprava na čelu gradonačelnikom Marijom Rajnom ostvarila je 2.210 kuna po stanovniku, te gotovo pet posto ukupno ostvarenih EU sredstava u zemlji. Vrijednost 20 EU projekata koje su pokrenuli i provode veća je od 118 milijuna kuna.

Po prvi put su Mario Rajn i njegova gradska uprava u Križevcima uveli stipendije (do tada su mogli dobiti samo studentske kredite), pa tako ove godine stipendiraju 19 studenata, uglavnom medicine, strojarstva i brodogradnje, elektrotehnike i računarstva, sa po 1.500 kuna mjesečno. Studenti će stipendije primati svih 12 mjeseci u godini, što znači da će od Grada dobiti 18 tisuća kuna godišnje. Grad je za stipendije izdvojio 342 tisuće kuna u proračunu.

Povećali su i izdvajanje za poduzetništvo, pa su tako lani za potpore izdvojili preko 1,2 milijun kuna, a brojke i podaci HZZ-a pokazuju da su među rekorderima po padu nezaposlenosti.

Što se projekata tiče, najveći dosad je projekt Razvojnog centra i Tehnološkog parka vrijednog preko 34 milijuna kuna, a najveći koji uskoro započinje i na koji se čekalo gotov 10 godina je veliki projekt aglomeracije čija ukupna vrijednost premašuje 320 milijuna kuna. Za ovaj su projekt povukli gotovo 180 milijuna kuna iz EU fondova, a ostatak će sufinancirati Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, Hrvatske vode i Grad Križevci. Tim projektom izgradit će se 53,3 kilometara nove kanalizacije, rekonstruirati 13 kilometara postojeće kanalizacije te izgraditi 9,5 kilometara vodovodne mreže uz rekonstrukciju 19,5 kilometara stare vodovodne mreže.

Od novih projekata u gradu treba istaknuti gradnju sportske dvorane Osnovne škole Ljudevita Modeca. Gradsko vijeće donijelo je na skupštini odluku o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduženje Križevačkom poduzetničkom centru d.o.o. putem financijskog kredita u iznosu od 22 milijuna kuna u svrhu izgradnje zgrade za sport i rekreaciju i pratećih sadržaja za osnovnu školu.

Nadalje, trenutno se provodi rekonstrukcija zgrade Društvenog doma u Carevdaru u vrijednosti od gotovo 7,5 milijuna kuna. Projekt je započeo s provođenjem 20. svibnja 2019. godine, a planira se završiti u isto vrijeme 2021. godine. Od navedenog iznosa, 80 posto bit će financirano iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Rast prirodnog turizma u svijetu poput primjerice cikloturizma ponukalo je i Grad Križevce da se uključuje u projekt Cyclo-Net koji se provodio od 1. studenog 2017. godine do 30. lipnja 2019. godine. Cilj projekta je bilo širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u Križevcima i gradu Zalakarosu u Mađarskoj. U projektu vrijednom gotovo 12 milijuna kuna, Europski fond za regionalni razvoj sudjelovao je s 85 posto.

Nedavno je uređena i energetski obnovljena zgrada Dječjeg vrtića Križevci. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 4,8 milijuna kuna, od čega je 2.1 milijuna kuna sufinancirano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 981 tisuća kuna iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, dok je preostali iznos financiran je iz Proračuna grada Križevaca. Završetak radova je predviđen u kolovozu ove godine.

Za uređenje nerazvrstanih cesta Male i Velike Sesvete osigurano je 4,7 milijuna kuna, a radovi su završeni još u prosincu prošle godine.

Početkom godine osigurano je 3,5 milijuna kuna za izgradnju vodospreme Apatovec. Mještani ovog kraja već godinama čekaju vodovod, a prema najavama vladajućih, dobit će ga do kraja godine. Većinom će ga sufinancirati Hrvatske vode, dok će Grad sudjelovati s 20 posto.

Radi se i na sportskoj infrastrukturi. Rekonstruirano je atletsko trkalište na pomoćnom nogometnom igralištu kod Gradskog stadiona, a trenutno se radi na širenju skate parka u ulici Franje Tuđmana. Pomoćno igralište uređivalo se u sklopu radova na rekonstrukciji atletskog trkališta, a ukupna vrijednost ovih radova s PDV-om iznosi nešto više od 1,9 milijuna kuna.

Grad Križevci priključio se i projektu Cross-border wine routes 2 kojim se u suradnji s nekim mađarskim gradovima radilo na stvaranju prepoznatljivog imidža prekogranične vinske regije. Vrijednost projekta je oko 3 milijuna kuna, a Europski fond za regionalni razvoj sufinancirao je projekt s 85 posto, dok je iz križevačke blagajne išlo 1,5 milijun kuna.

Uz sve nabrojano, još se radi na rekonstrukciji društvenog doma u Kloštru Vojakovačkom čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 343 tisuće kuna. Oko 90 posto iznosa sufinancira Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Projekt je započeo 9. listopada prošle godine, a završava istog datuma ove godine. U Čabrajima pak, uređuje se poučna staza čija se vrijednost penje do 720 tisuća kuna. Od tog iznosa 83% otpada na sredstva iz već spomenutog fonda.

Od projekata koji su usmjereni olakšavanju života dijelu građana, najveći u koji se Grad Križevci uključio i koji je zapravo nastavak prijašnjeg, jest projekt Pomozimo jedni drugima III vrijedan gotovo 4,9 milijuna kuna. Projektom se učenicima s teškoćama u razvoju u Križevcima osiguravaju pomoćnici u nastavi. Korisnik projekta je Grad Križevci, a partneri su Križevački poduzetnički centar, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osnovna škola Ljudevita Modeca i Osnovna škola „Vladimir Nazor“. Provedba projekta počela je 16. kolovoza 2017., a traje do 15. kolovoza 2021. Isti projekt provodio se do 2017. godine, a onda se krenulo s njegovim nastavkom.

Kao jedan od partnera Grad Križevci uključio se i u projekt Healing Places kojem je osnovni cilj poboljšati integrirane kapacitete okolišnog menadžmenta u svrhu zaštite i održivog korištenja prirodne baštine i resursa SPA gradova središnje Europe. Provodi se od travnja 2019. godine do ožujka 2022. godine. Grad sudjeluje u projektu s 1,6 milijuna kuna.

Već nekoliko godina unazad Grad financira i školsku prehranu za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca. Ove školske godine pomogli su 767 učenika koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Iz proračuna je posljednjih godina izdvojeno preko 1,7 milijuna kuna u ovu svrhu.

Tu je i projekt „I ja odvajam!“ s kojim se krenulo 6. lipnja 2018. godine i trajao je do veljače ove godine. Osnovni cilj projekta bio je podići razinu svijesti građana kako bi racionalno postupali s otpadom. To će se postići ostvarenjem četiri specifična cilja: sprečavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Grad je za projekt izdvojio oko pola milijuna kuna.

Trenutno su prijavljeni na još jedan projekt za koji čekaju odobrenje. Radi se o projektu Tourism without borders kojim se želi zajedničkim djelovanjem poboljšati biciklističku i eko-turističku ponudu u Križevcima, ali i mađarskom Nagyatádu. Vrijednost projekta je 12,7 milijuna kuna.

Unazad nekoliko godina, projekt koji je u javnosti podigao najviše prašine je projekt ‘Križevački sunčani krovovi’. Specifičnost projekta je u grupnom financiranju sunčane elektrane odnosno u obnovljive izvore energije prema modelu mikro zajmova. Sredinom 2018. godine kada je raspisan natječaj, u samo deset dana je prikupljen potreban iznos od 230 tisuća kuna za gradnju elektrane. Ulagač je mogla biti svaka fizička osoba koja je bila državljanin Republike Hrvatske i to davanjem zajma na razdoblje od 10 godina unutar kojih će im se vratiti ulog s kamatama od 4,5%. Prva solarna elektrana snage 30kW postavljena je u rujnu 2018. godine na krovu Razvojnog centra i tehnološkog parka.

Glavni nositelj i idejni začetnik projekta je Zelena energetska zadruga (ZEZ) uz podršku programa Pokreni nešto svoje te partnera REA Sjever.

Među projektima koje su provodili proračunski korisnici najvažniji je onaj energetske obnove Osnovne škole Vladimir Nazor provedene od 2017. do 2019. godine. Vrijednost radova procijenjena je na 10 milijuna kuna. Od ostalih projekata provedenih u ovom mandatu valja izdvojiti Erasmus + projekte te Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama.

Gradska knjižnica Franjo Marković prijavila se na projekt „Cinnevation for people and cities – let’s take a motion picture!” vrijedan oko 2,5 milijun kuna. Trenutno je u tijeku evaluacija, a razdoblje provedbe predviđeno od 1. siječnja ove godine do 30. lipnja 2021. godine. U projektu bi sudjelovali zajedno s gradom Zalakaros te Knjižnicom Slovenske Konjice. (Gradonačelnik.hr)