Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1283

Nastavljamo preslušavanje snimke predavanja križevačkog kapetana duge plovidbe u mirovini Granica na moru između Slovenije i Hrvatske – problematika Savudrijske vale viđena očima jednog kapetana duge plovidbe, koje je održano u Gradskoj knjižnici Franjo Marković u Križevcima 25. veljače ove godine.

Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Matilda Roalda Dahla, knjiga za mlade je Gregov dnevnik: Obiteljski odmor Jeffa Kinneya, na odjelu beletristike Plač Helen FitzGerald, a na stručno-znanstvenom odjelu Kako preživjeti u suvremenoj džungli: Alatima primijenjene psihologije ojačajte otpornost u doba brzih promjena Sandra Kraljevića.

U Vijestima Krugova govorimo o projektu Drive in kultura, o proteklom Međunarodnom danu muzeja, o piscu lažljivcu, o vrsti pčele koja ipak nije izumrla i o dva važna arheološka otkrića.

Na današnji datum rođeni su Johann Gottlieb Fichte i Vjekoslav Karas, završene su neke bitke i potpisan je Rimski ugovor, otvoren je cirkus Buffalo Bill’s Wild West show, Marilyn Monroe pjevala je svom predsjedniku, održan referendum o neovisnosti u Hrvatskoj… Umrli su Đuro Pilar i Max Scheler,

U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo neka novija lansiranja i novi komet.

U Zanimljivostima govorimo o mumiji pred kojom je “budućnost”, a na kraju spominjemo neke misli Malcolma X, rođenog na datum emisije,

Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Mauricea Ravela, Camillea Saint-Saënsa, Ricka Wakemana, Eltona Johna, Zorana Predina, Ive Robića, Nikice Kalogjere, grupa The Who i The Drifters, te iz filmova Pirati s Kariba, Ratovi zvijezda i Jurski park.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1283 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 19. svibnja od 17 do 18:30 sati. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže!