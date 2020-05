Ukidaju se propusnice za putovanje od Križevaca do Zagreba, popuštaju brojne mjere

Nacionalni stožer civilne zaštite na svojoj je dnevnoj presici objavio najnovije informacije o koronavirusu u Hrvatskoj.

“U protekla 24 sata imamo 11 novodijagnosticiranih bolesnika, ukupno 2187. U posljednja 24 sata je testirano 668, postotak pozitivnih je 4,87. Nažalost, od jučer su preminule tri bolesnice u bolnici u Koprivnici 1925., 1931. i 1935. godište s kroničnim bolestima. Ukupno je preminulih 90. Na respiratoru je 13 osoba. 36 je oporavljenih od jučer”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. Davor Božinović objavio je da će se ukinuti e-propusnice, osim na Braču.

“Na Braču se uvode nužne epidemiološke mjere u trajanju od 14 dana, tj. primjenjuje se režim koji je bio na snazi prije 27. travnja 2020. godine. Dan je prije početka treće faze popuštanja mjera i bit će objavljene odluke koje su već potpisane, a to su odluke kojima se omogućava okupljanje do 40 osoba, rad trgovačkih centara, rad ugostiteljskih objekata, rad nacionalnih parkova i parkova prirode, održavanje proba kulturnih djelatnika i umjetnika u manjim skupinama. Od 18. svibnja donijet će se odluka o popuštanju mjera za organiziranje kulturnih programa i manifestacija u zatvorenom i na otvorenom. Od 13. svibnja omogućit će se održavanje treninga svim sportašima, rad teretana, sportskih centara, te fitnes i rekreacijskih centara, a otvaranje bazena od 18 svibnja. Izvan snage se stavlja i odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, tzv. e-propusnice, ali u slučaju epidemiološke procjene to se može opet aktivirati, kao što je to bila jučerašnja odluka na Braču.

Ponovno se uspostavlja javni međugradski cestovni i željeznički prijevoz putnika te se otvaraju autobusni i željeznički kolodvori. S tim odlukama ulazimo u novu fazu s kojom se aktivira veliki broj aktivnosti i djelatnosti, ali moramo biti svjesni da se radi o novom normalnom koje je različito od onog starog i ne možemo znati da će sve biti kako je i zamišljeno. Idemo u smjeru sve većeg povratka na rad i djelovanje kako je to bilo i prije, a sve kako bismo izbjegli situacije poput ove na Braču. Sve smo postigli zajedno i sve što je pred nama ovisit će o nama. Moramo biti solidarni i djelovati zajedno, biti i ostati odgovorni” kazao je.

Dodao je i da se odustalo od samoizolacije pri prelasku granice sukladno odlukama HZJZ-a, a s namjerom da se omogući prekogranična gospodarska aktivnost. Rekao je i kako će ugostiteljskim objektima biti dopušten rad nedjeljom.