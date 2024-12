Najavljen program Adventa u Križevcima – koštat će oko 100 tisuća eura

Oko 100 tisuća eura koštat će Advent u Križevcima, ove godine kraći nego lani, od 6. prosinca do 6. siječnja, potvrdio je to danas na predstavljanju programa koji je objavljen prošli tjedan Danijel Šaško, inače predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Advent u Križevcima. Sponzori su od te cifre osigurali 16 tisuća eura, dok će se ostatak podmiriti iz gradskog proračuna.

Uz klizalište (ulaznica je 2 eura i najam klizaljki još 2 eura), koncerte i nastupe gradskih udruga i društava, humanitarnu utrku i Božićni sajam, novost na programu su buvljak, zabava uz karaoke te Candyland u atriju Gradske knjižnice i šetnja s vinom, odnosno Winter wine and walk, aktivnost najavljena za petak 20. prosinca. “Radi se o kratkoj šetnji od knjižnice do bivših Štatuta, uz nekoliko postaja na kojima će se sudionici okrijepiti vinom, a na zadnjoj postaji su tamburaši“, objasnio je Šaško. Događanje je besplatno, ali namijenjeno je za samo 30 sudionika koji se moraju prijaviti na jelena.jakara@krizevci.hr. U programu su sadržaji koji su prethodnih godina bili dobro posjećeni, odgovorio je Šaško na upit o ponavljanju iz godine u godinu i stalno istim događanjima, a klizalište nije veće jer nema mjesta, odgovorio je.

Organizatori su naglasili da šire zonu adventskih događanja i izvan Strossmayerovog trga, no gornji grad u to nije uključen, osim tradicionalnog programa koji već godinama organizira društvo Lipa na Badnjak. “Nije ukrašen niti značajan dio donjeg grada, mi svake godine dokupljujemo ukrase pa širimo zone“, odgovorio je gradonačelnik Rajn. Najveći ovogodišnji sponzor je Erste banka i direktorica križevačke filijale Vjera Devčić naglasila je da uz organizatore stoje zbog pozitivnog ozračja i atmosfere koja vlada za vrijeme manifestacije, kao i zbog podrške lokalnom gospodarstvu.

Upravo u zoni gdje će se održavati manifestacija od danas je do daljnjega (najava je do kraja godine) zatvoren promet. “Radovi u neposrednoj blizini Adventa bi trebali biti gotovi do petka, a ovi ostali ne utječu na manifestaciju, osim što će promet biti zatvoren, što je u ovom slučaju pozitivno“, rekao je zamjenik Šaško. Otvorenje je u petak, 6. prosinca u 17:30 uz program na klizalištu.