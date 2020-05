Povodom Svjetskog dana Crvenog križa gradnonačelnik upriličio prijem

Povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji se obilježava 8. svibnja, gradonačelnik Mario Rajn upriličio je prijem za Gradsko društvo Crvenog križa Križevci. Prijemu su prisustvovali predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Križevci Franjo Husinec, ravnateljica Đurđica Trbus, voditeljica projekata Antonija Pukec te zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević.

Čestitke povodom obilježavanja ovog dana uputio je gradonačelnik istaknuvši kako je Gradsko društvo Crvenog križa Križevci među najaktivnijima u državi: „To me čini izrazito ponosnim, a zasluga je ravnateljice,djelatnika,volontera i mi nastojimo kao Grad biti podrška. Uvijek ste nam na usluzi ,a to se pokazalo i tijekom ove korona krize.“ Posebno je naglasio kako je to društvo koje zapošljava prvenstveno mnoge sugrađanke kroz različite programe i projekte koji se kontinuirano provode i više desetljeća te na taj način dodaju vrijednost i društvu, našem gradu i društvenoj zajednici. Zahvalio se na iznimnoj suradnji u ovim teškim vremenima te je naglasio kako su djelatnici i volonteri društva dali izniman angažman i bili na usluzi našim građanima koji nisu imali mogućnosti u smislu transporta i dostupnosti osnovnih namirnica i lijekova. Gradonačelnik je zahvalio i čipkaricama na čunčanoj čipki koja je postala prepoznatljiv simbol našeg kraja te još jednom od srca čestitao Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca svim volonterima, dobrovoljnim darivateljima krvi i djelatnicima.

Zahvalu na prijemu uputio je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Franjo Husinec dodavši kako se današnji dan obilježava u spomen na osnivača Henryja Dunanta koji je prije više od 160 godina utemeljio Međunarodni pokret Crvenog križa. Kroz cijelo to vrijeme Crveni križ nije imao slobodnog hoda, bilo da se radilo o medicinskim ili socijalnim aktivnostima, službi traženja nestalih i slično. Zahvalio se na pomoći prilikom obavljanja svih aktivnosti te je naglasio da su danas te aktivnosti većinom usmjerene na socijalne programe, pomoć starijima i svim dobnim skupinama koje se nalaze u teškim životnim situacijama. Čestitao je još jednom svima te dodao: „Neka ovaj svečani dan koji je označio našu organizaciju u trajanju kroz gotovo 120 godina u Križevcima bude svima nama na ponos, ali isto tako i poticaj drugima da se uključe i da nam pomognu, ne nama, nego onima kojima je to potrebno.“

Nazočnima se obratila i ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Đurđica Trbus i upoznala s aktivnostima koje su provedene tijekom perioda korona krize: „U periodu od 16.3 do kraja ožujka posjetili smo 273 korisnika, a tijekom travnja 308 korisnika, uz mjere socijalne distance. Broj obilazaka u ožujku iznosio je 1.391, a u travnju 1.971 obilazak. Nabava lijekova u trećem mjesecu bilo je 35, a u četvrtom 416, a namirnica 18 u trećem, a 671 u četvrtom mjesecu. Redovito smo primali donacije u našu samoposlugu Sv. Marko Križevčanin i naši djelatnici i volonteri su odvozili te donacije.“ Ravnateljica je spomenula i zahvalila na donacijama od raznih križevačkih tvrtki, građana, između ostaloga i gradskim vijećnicima koji su se odrekli naknade u korist Crvenog križa. Dodala je da je najvažnije biti u kontaktu s korisnicima i pružiti im psihosocijalnu pomoć te je još jednom zahvalila svima koji su u tome sudjelovali.