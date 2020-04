Osigurana zaštitna medicinska oprema za zdravstvene ustanove i sustav socijalne skrbi s područja županije

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije zaprimio je zaštitnu medicinsku opremu koja je krajem prošlog tjedna pristigla iz Šangaja zračnim mostom između Kine i Hrvatske uspostavljenom radi dopreme zaštitne opreme potrebne u suzbijanju epidemije koronavirusa.

Županijski Stožer je tako temeljem odluke Stožera civilne zaštite RH dobio 95 tisuća komada različite zaštitne opreme (veće količine kirurških maski, zaštitnih maski FFP2, kirurških odjela, vizira, toplomjera, naočala i rukavica te veće količine medicinskog alkohola i dezinficijensa) koje su dopremili djelatnici sanitetske službe županijskog Zavoda za hitnu medicinu uz pomoć operativnih snaga Stožera civilne zaštite, članova HGSS-a Stanica Koprivnica i Službe civilne zaštite Koprivnica.

Tijekom vikenda započela je raspodjela zaštitne opreme županijskim zdravstvenim ustanovama, a ovoga tjedna će operativne snage civilne zaštite opremu dopremiti i u 37 domova socijalne skrbi te tri centra za socijalnu skrb s područja županije. Valja spomenuti kako je Županijski Stožer osigurao i opremu za udruge osoba s invaliditetom koje imaju osobne asistente, udruge multiple-skleroze te udruge koje brinu o osobama s intelektualnim teškoćama “Mali princ” i “Latice“ koje će biti distribuirane ovog tjedna.

„Ovom zaštitnom opremom dodatno je pojačana kontinuirana opskrba zdravstvenog i socijalnog sustava županije te svih drugih službi tijekom epidemije. Zdravstveni sustav Koprivničko-križevačke županije u ovim izvanrednim okolnostima je spreman odgovoriti na sve izazove koje postavlja ova zahtjevna epidemiološka situacija“, kazao je načelnik Stožera Ratimir Ljubić.

Spomenimo kako je Županijski Stožer civilne zaštite od početka mjera do danas je osigurao oko 150 tisuća komada zaštitne opreme i 800 litara dezinficijensa, koja je podijeljena županijskim zdravstvenim ustanovama i to OB Koprivnica, Zavodu za hitnu medicinu, Zavodu za javno zdravstvo i Domu zdravlja sukladno njihovim potrebama uključujući ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, ordinacijama dentalne medicine i specijalističkim ordinacijama, dakle svim koncesionarima.

Uz to zaštitna oprema je osigurana i za liječnike koji obavljaju mrtvozorničku službu, a koje imenuje Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije, te za operativne snage Županijskog Stožera civilne zaštite pa su tako zaštitnu opremu dobili i gradska društva Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac, HGSS Stanica Koprivnica, a dezinfekcijska sredstva su dobile javne vatrogasne postrojbe s područja županije. Županijski Stožer je osigurao opremu i za županijski Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica i to prije same pojave virusa u ustanovi, upravo vodeći računa da se radi o ustanovi koja brine za štićenike koji spadaju u rizičnu skupinu.

„Podsjećam kako je dužnost i obaveza svih poslodavca osigurati zaštitnu opremu za svoje djelatnike, budući da se dobar dio opreme može nabaviti na slobodnom tržištu te napominjem kako će Županijski Stožer civilne zaštite i dalje raditi na osiguranju zaštitne opreme na sve tri razine – iz robnih zaliha RH, donacija pojedinaca i tvrtki te kupovinom vlastitim sredstvima na tržištu, a sve u cilju uspješne borbe protiv širenja zaraze bolesti COVID -19 što uostalom i pokazuje stabilna epidemiološka situacija na području županije“, zaključio je načelnik Stožera Ljubić.