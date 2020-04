Imamo 64 novozaražena, situacija u Koprivnici je pod kontrolom

Nacionalni stožer civilne zaštite u 14 je sati izvijestio o novom stanju što se zaraze koronavirusom tiče u Hrvatskoj.

“U posljednja 24 sata u Hrvatskoj imamo 64 novozaraženih. To je dosad ukupno 1407”, rekao je odmah na početku konferencije ministar Vili Beroš. To je broj koji je gotovo identičan jučerašnjem, kada smo imali 61 novi slučaj zaraze.

Nažalost, danas je zabilježen još jedan smrtni slučaj.

“U bolnici u Dubravi preminuo je još jedan muškarac koji je i prethodno imao ozbiljne zdravstvene probleme. Bio je starije životne dobi. On je 20. žrtva korona virusa u Hrvatskoj”, potvrdio je Beroš te dodao:

“Ozdravilo je 219. ljudi. Imamo 34 bolesnika na respiratorima, 326 hospitaliziranih bolesnika i kod kuće su smještene 842 osobe.”

Pored problematične situacije s Domom za starije i nemoćne u Splitu te jednog zaraženog štićenika doma iz Koprivnice, među današnjim novostima je i to da su se, pod posebnim uvjetima, otvorile tržnice. Trgovine pak od danas pa sve do subote rade duže – do 20h.

Krunoslav Capak kazao je da je situacija u Koprivnici pod kontrolom. Što se tiče Splita, kaže da je bilo sumnje da se proširilo na treći kat doma. “Troje je premještneno u bolnicu, znat ćemo rezultate kroz nekoliko sati”, kazao je Capak.