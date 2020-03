Umro šesti zaraženi, ukupno u Hrvatskoj 713 slučajeva

Nacionalni stožer civilne zaštite u 16 je sati izvijestio o novom stanju što se zaraze koronavirusom tiče u Hrvatskoj. Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je novu smrt uzrokovanu virusom COVID-19.

“Od jučer u 15 sati broj novozaraženih je 56, što je ukupno 713. Učinjeno 5900 testiranja. Preminulih je nažalost šest. Tijekom jutra umro je bolesnik u KB Dubrava, bio je 1936. godište. Bio je teški bolesnik sa stanjem po moždanom udaru, a stanje se kompliciralo zarazom. Na respiratoru je 26, a otpušteno je 52 ljudi. Sadašnje zadovoljavajuće stanje rezultat je zajedničkih napora svih nas. Vjerujem da ćemo ako ustrajemo u borbi s epidemijom na kraju ju proći sa što manje posljedica “, rekao je Beroš.

Ministar je dodao kako se u 14:20 očekuje slijetanje aviona iz Šangaja u Zagreb s 13 tona zaštitne opreme.

Alemka Markotić komentirala je stanje 26 osoba koje se na respiratoru.

“Sve osobe koje su na respiratoru imaju teški oblik bolesti, većina može biti kritično. Očekujemo, nažalost, u Klinici još jedno stavljanje na respirator.”

Za kraj je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uputio apel svima koji su u samoizolaciji.

“Dobili smo 3402 dojave o kršenju mjera samoizolacije, a utvrđeno je da su ih 893 doista i kršile. To spominjemo jer su najvažniji ključevi borbe s ovom krizom upravo u ljudima kojima su propisane mjere samoizolacije. Pozivam sve kojima je to određeno, da se pridržavaju mjera koje su im propisane jer je to najveći zalog da ćemo kontrolirati ovu situaciju.”