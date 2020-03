Apel za građane: Strogo se pridržavajte svih mjera, ostanite u svojim domovima i ne širite informacije o zdravstvenom stanju putem društvenih mreža

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije danas je održao redovitu koordinaciju te potom i konferenciju za medije na kojoj su članovi javnost izvijestili o aktualnostima po pitanju zdravstvenog stanja te provedbi odluka i mjera zaštite od širenja koronavirusa na području županije. Načelnik Stožera Ratimir Ljubić kazao je kako je u županiji i dalje samo jedna osoba zaražena kornavirusom te je njeno zdravstveno stanje dobro . Uzorci koji su proteklih dana poslani na analizu također su negativni te trenutno nema novih sumnji na novozaražene.

Što se ostalih mjera tiče, posebice provedbe Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Ljubić je ponovio kako propusnice izdaju poslodavci za svoje zaposlene djelatnike, gradski i općinski stožeri civilne zaštite samo iz valjanih vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština te liječnici obiteljske medicine za stanovnike koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb.

„Bit ove mjere je da se maksimalno reducira kretanje ljudi te apeliram na poslodavce da razluče bitne od nebitnih poslova, reduciraju broj ljudi i izdaju propusnice samo za one nužne zaposlenike koji su nužni za obavljanje djelatnosti. Isto tako apeliram na lokalne stožere da se strogo drže uputa i propusnice izdaju isključivo kako je naložio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske“, napomenuo je načelnik Ljubić.

Pozvao je građane da ostanu u svojim domovima te zamolio za strpljenje i razboritost uz poštivanje svih mjera i uputa održavanja higijenskog standarda, držanja potrebnog razmaka i smanjenje socijalnog kontakta kako bi se suzbilo širenje koronavirusa. „Dobili smo mnogo ponuda za pomoć raznih udruga na čemu se zahvaljujemo, no trenutno nema potrebe za njihovo angažiranje jer operativne snage Stožera uz educirane volontere Crvenog križa u potpunosti odrađuju sve zadatke. Ukoliko će biti potrebe vrlo ćemo ih rado pozvati“, dodao je načelnik Ljubić.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Draženka Vadla rekla je kako je epidemiološka situacija u našoj županiji stabilna te kako osoba koja je kratko poslovno boravila na području naše županije, a pozitivna je na koronavirus, ima prebivalište na području Zagrebačke županije te je tamo i zbrinuta. „Sve osobe koje su bile s njom u kontaktu su registrirane i nalaze se u samoizolaciji. One su zdrave, a u slučaju da se pojave simptomi kontaktirat će liječnike i epidemiološku službu koja će poduzeti potrebne mjere. Apeliram na naše sugrađane da se pridržavaju svih uputa, peru i dezinficiraju ruke, drže distancu i ne grupiraju se te ne izlaze iz domova bez prijeke potrebe. Samo tako ćemo zaustaviti širenje virusa“, napomenula je ravnateljica Vadla te kazala da je nošenje zaštitnih maski uputno za one osobe koje imaju respiratornih problema poput kašlja ili kihanja te one ponajviše služe kako bi se zaštitilo ljude u njihovu okruženju.

Na području županije trenutno je 670 osoba u samoizolaciji te je do sad zabilježeno 23 kršenja mjere za što su sanitarni inspektori izdali novčane kazne, izvijestio je načelnik PU Koprivničko-križevačke Vjekoslav Štimac te napomenuo kako policijski službenici vrše kontrolu i provjeravaju pridržavaju li se osobe propisanih mjera.

„ Do sada smo izvršili 500 provjera, radimo kompletan nadzor poštuju li se zaštitne mjere. Što se propusnica tiče, sustav nadzora na cestama i korištenja propusnica je u potpunosti uspostavljen. Noćas smo zaustavili sedam građana bez važeće propusnice, među njima je bio i građanin koji je putovao iz Slavonije prema Zagrebu bez važeće propusnice sa izrečenom mjerom samoizolacije. S obzirom da ovo nije prvi puta da je prekršio mjeru razmišljamo o kaznenoj prijavi i po tom pitanju se konzultiramo s nadležnim državnim odvjetništvom. Pripremamo i kaznene prijave za širenje lažnih informacija koje potencijalno mogu stvoriti paniku među ljudima. Pozivam sve da budu odgovorni u svojem ponašanju“, naglasio je načelnik Štimac.

Načelnica Stožera civilne zaštite grada Koprivnice Ksenija Ostriž ponovila je kako građani Koprivnice mogu dobiti propusnice za napuštanje područja svog prebivališta ili stalnog boravišta samo za slučajeve vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.

„Dobili smo preko 450 zahtjeva, a velika većina njih nije opravdana. Molim građane za strpljivost te da budu realni u svojim zahtjevima koje mogu poslati na email kornavirus@koprivnica.hr, ne trebaju osobno dolaziti već će odgovor dobiti elektroničkim putem. Otvoren je i telefonski broj za upite, a sve informacije o proceduri se nalaze na našim službenim stranicama. Cilj mjere je sprječavanje kretanja, molimo vas da to poštujete“, kazala je načelnica Ostriž.