168 zaraženih: Zatvaraju se sve javne površine, ukidaju se međugradske linije vlakova i autobusa

U Hrvatskoj su uvedene nove mjere u borbi protiv koronavirusa, zatvorena su dječja igrališta i postrožene su postojeće mjere, nakon što je primijećeno da se građani ne drže nijedne mjere i ugrožavaju zdravlje svih ostalih

“Ljudi, ostanite doma. Ako morate, izađite kratko i vratite se odmah doma. Ne izlazite!” poruka je s jutrošnje pressice. Novih je 40 zaraženih, ukupno 168. Troje je i dalje teško i na respiratoru.

“Vrijeme je da shvatimo da ne gledamo film, nego da živimo u stvarnosti. Jutros sam opet vidjela starije građane kako idu oko placa. Čujem da se sjedi u grupama na terasama koje ne rade. Ako želimo korona party, imat ćemo ga. A mislim da ne želimo. Kako izgleda korona party? Tako da netko završi kao teško bolestan, na respiratoru ili još teže”, rekla je u jutrošnjem obraćanju javnosti Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb.

Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da je jako nezadovoljan jer se građani ne pridržavaju mjera, prilaze jedni drugima, kreću se u grupama…

“Dok se ne poštuju pravila i upute, postoji mogućnost nekontroliranog širenja. Više ne molim, nego zahtijevam da se pridržavate uputa”, rekao je.

Vrlo oštar u svojem je obraćanju bio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:

“Glavni problem je pridržavanje svih odluka koje donosi Stožer. One su bile izbalansirane tako da ih se svi pridržavaju, ali činjenice pokazuju drugo. Ima manjina koji su opasnost za sebe i druge. Morat ćemo donositi sve rigoroznije mjere. Hrvatska policija će voditi računa kako se mjere provode i reagirati svaki put kada provedba nije. Naši životi će se sve više mijenjati. Sve više će se odvijati u zatvorenim prostorima jer to se iz prakse zemalja koje su bile na prvoj crti žarišta pokazalo kao nužna mjera. Naše odluke polaze od temeljne činjenice: ljudi, ostanite doma. Ne izlazite iz kuća. Osim onih koji moraju ići na posao. Odredili smo koji su to oni koji moraju ići na posao. I osim ako moraju do dućana ili bolnice“, rekao je Božinović te dodao:

“Svi poslodavci i radnici moraju biti svjesni toga da se moraju organizirati da se maksimalno poštuju mjere. Vidio sam jutros da ljudi idu dvoje po dvoje. To ne ide. Napravite razmak ili će vas policija kažnjavati. Hrvatska policija će diljem Hrvatske obilaziti sva javna mjesta. Sve naše ulice, i tamo gdje vide da se netko ne pridržava mjera će reagirati. Zapravo, na neki način zatvaramo sve javne površine. Ne možemo fizički zatvoriti, ali nećemo dopustiti bilo kakvo okupljanje. Gasimo sve međugradske linije za vlakove i autobuse.”