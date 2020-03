Konačno razveselili putnike: HŽ vraća novac od mjesečnih karata, ali pod jednim uvjetom

Zbog pandemije koronavirusa mnoge su radnici završili ili na prisilnom dopustu od posla, dok znatan dio svoje dnevne obaveze na radnom mjestu radi iz samoizolacije u vlastitom domu.

To je dovelo do situacije da su mnogi putnici Hrvatskih željeznica ostali s neiskorištenom mjesečnom kartom za vlak, no HŽ se ovaj puta ponio korektno prema ljudima od kojih, u konačnici, živi.

Naime, svima s mjesečnim kartama omogućeno je vraćanje istih, ali pod uvjetom da nisu iskoristili više od 20 dana od njih 30, koliko mjesečna karta vrijedi. Dakle, ako ste kartu kupili 1. ožujka, rok za povratak iste polako istječe.

Što se refundacije karte tiče, ona ide na vrlo jednostavan način. Cijena mjesečne karte podijelit će se na 30 dana, a dobiven će se iznos pomnožiti s brojem preostalih dana. Primjerice, za putnički vlak cijena mjesečne karte na relaciji Križevci – Zagreb Gl. kolodvor iznosi 867 kuna, a ako ste samo 15 dana putovali u vrijeme trajanja karte, HŽ će vam refundirati 433,50 kuna.