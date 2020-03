Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL – SVJESNI RODITELJI: MIJENJAMO SEBE, OSNAŽUJEMO SVOJU DJECU / Shefali Tsabary; – Split: Harfa, 2019.

Umjesto da samo naslijede psihološke i duhovne osobine roditelja, djeca djeluju kao vodiči za roditeljev razvoj. Roditelji nehotice prenose psihološku bol i emocionalnu površnost na svoju djecu. Da bismo se mogli nositi s nastalim ponašanjem, tradicionalne knjige o roditeljstvu nude pregršt pametnih tehnika za kontrolu i brza rješenja za disfunkcionalnost. Međutim, u svjesnom pristupu roditeljstvu koji zagovara autorica, djeca služe kao zrcala roditeljeve zaboravljene slike o sebi.

Oni koji su voljni pogledati u zrcalo imaju priliku uspostaviti odnos s vlastitim unutarnjim stanjem potpunosti. Jednom kada pronađu put natrag u svoju srž, roditelji se udružuju sa svojom djecom, odmiču od tradicionalnog pristupa u kojem roditelji „znaju sve” te tako razvijaju recipročni odnos s djecom.

Stupovi roditeljskog ega počinju se urušavati kad roditelji shvate da ih njihova djeca mogu uvesti u stanje prisutnosti.

BELETRISTIKA – NISMO SAME / priredila Ivana Kalogjera. – Zagreb: Profil knjiga, 2019.

“Nismo same” zbirka je intimnih ispovijesti žena oboljelih od raka, njihovih partnera, članova obitelji i prijatelja. U knjizi ih ima sveukupno 41, a neke će vas od ovih priča rastužiti, neke će vas nasmijati, spoznaja da nekih od autorica više nema s nama mogla bi vas i rasplakati. No sve je to život. Sve su to životne okolnosti za koje svi mislimo kako se događaju nekim drugim ljudima i da se nikada neće dogoditi nama.

“Kada su mi prije nešto više od četiri godine liječnici rekli da bolujem od raka dojke, danima sam bjesomučno pretraživala internet u potrazi za pričama i savjetima osoba koje su preživjele dijagnozu maligne bolesti od koje se većini ljudi ledi krv u žilama. A onda sam te priče odlučila prikupiti sama“, ističe u svom predgovoru novinarka Ivana Kalogjera osnivačica udruge i portala Nismo same za informiranje i podršku ženama koje su se liječile ili se još liječe od raka.

DJEČJI ODJEL – DETEKTIV DINKO I TAJANSTVENI VITEZ / Ivanka Borovac; [ilustracije Dario Kukić]. – Zagreb: Turistička naklada, 2019.

Poput pravih detektiva, Dinko, Neno i Gina uspješno otkrivaju tko su tajanstveni vitez i seoska vještica Roza, spašavaju svetog Nikolu, love prevarante i hvataju kradljivce! Pridružite se ovoj šarenoj detektivskoj družini u uzbudljivim pustolovinama i uvjerite se da dobro uvijek pobjeđuje, a zlo biva kažnjeno!

KNJIGE ZA MLADE – ZAGONETKA U SNIJEGU / J. M. Evans; – Koprivnica: Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota ˝Kristofori˝, 2019.

Zagonetka u snijegu je uzbudljiv roman za djecu i mlade – o prijateljstvu, hrabrosti i molitvi.

Ravi, Debbie, Lance i Joel nedavno su riješili svoju prvu zagonetku i već se pojavila druga: netko je provalio u Ravijevo spremište i opljačkao ga!

Mogu li otkriti tko je to učinio? Situacija se dodatno zapetlja nakon što nestane torbica, a zatim i mačka stare gospođe Adamson. Je li moguće da su ti događaji međusobno povezani?

Pridružite se ovim prijateljima dok, uz Božju pomoć, pronalaze odgovore na neočekivanim mjestima!