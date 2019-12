Biciklistički festival Amazon of Europe održao 11 događanja u pet zemalja, organizacijom biciklijade u međunarodnom projektu sudjelovala i Koprivničko-križevačka županija

Kroz pet zemalja prateći rijeke Muru, Dravu i Dunav, od kolovoza do listopada 2019. godine održan je prvi Međunarodni biciklistički festival Amazon of Europe. Više od 1700 biciklista svih dobnih skupina sudjelovalo je u ukupno 11 događanja u organizaciji projektnih partnera u sklopu kojih sudionici su bili u prilici uživati u bicikliranju netaknutim riječnim krajolikom budućeg biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav.

U projekt je uključena i Koprivničko-križevačka županija koja je u suradnji s Old timer Klubom “Biciklin” Koprivnica i Biciklističkim klubom ROTOR Koprivnica, povodom Međunarodnog dana kretanja i Međunarodnog biciklističkog festivala, organizirala bicikliranje od Gradskog parka u Koprivnici do Gabajeve Grede, na ruti dugoj 20 kilometara.

Na istoj dužini rute od 20 kilometara, u Republici Mađarskoj neprofitna organizacija West Pannon Ltd organizirala je bicikliranje od Kulturnog centra Lenti do Kerkaszentkirály, potom rafting na rijeci Muri. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije organizirala je bicikliranje rutom od 22 kilometra, dok u Republici Srbiji biciklističke aktivnosti odvijale su se na relaciji Sombor-Bački Monoštor-Sombor.

Slovenska Općina Velika Polana je organizirala biciklistički festival pod sloganom „Fsi klačimo s Pücki po kolesarski poti evropske Amazonke“. Događaj se odvijao uz pratnju vatrogasnog vozila i oldtimer automobila, a ruta u punoj dužini od 15,20 kilometara bila je pogodna za sve vrste bicikala i za sve bicikliste. Nadalje, u Osijeku su organizirana tri događanja u razdoblju od dva mjeseca i to „Gumiranje“, „Febire 2019“ i „Celebration of the International Drava River Day“. Svaki događaj je, pored biciklizma, uključivao i druge sportsko-rekreativne te turističko-kulturne aktivnosti namijenjene svim generacijama, dok Turistička zajednica Međimurske županije festivalom je koristila priliku promoviranja Dravske doline bicikliranjem od Čakovca do Preloga.

Austrijski biciklisti započeli su vožnju u Bad Radkersburgu te kroz šumski krajolik prošli su rutu dugu 48 kilometara do Murecka. Istovremeno, SMVKA u Republici Mađarskoj organizira prekograničnu, obiteljsku biciklističku aktivnost na ruti od Barcsa do Križnice u Republici Hrvatskoj.

Dva posljednja događanja kojima je završen Međunarodni biciklistički festival Amazon of Europe odvijala su se u organizaciji Općinae Apatin i Nacionalnog parka Balaton-felvidék. Sudionici u Apatinu bili su u prilici biciklirati kroz Apatin i dijelove uzduž Dunava i posebnog rezervata prirode “Gornji Dunav”, a po završetku rute prezentirani su i Projekt i rezervat prirode „Gornji Dunav“. Manifestacija u organizaciji Nacionalnog parka Balaton-felvidék započela je vožnjom vlakom u Bázakerettyeu do sela Csömödér, gdje je prezetiran Projekt i predstavljena planirana biciklistička ruta, potom su nastavili biciklističku aktivnost na relaciji Szécsisziget-Tormafölde-Vétyem-Budafapuszta-Bázakerettye.

Iako je ljeto daleko, pozivamo vas na naš sljedeći Međunarodni biciklistički festival Amazon of Europe 2020! Do tada, pripremite se za nove avanture uz Amazon of Europe Bike Trail!

Najnoviji newsletter o aktivnostima o projektu možete vidjeti ovdje.

Projekt Amazon of Europe Bike Trail sufinanciran je putem Interreg Danube transnacionalnog programa Europske unije (ERDF i IPA fondovi). Projekt je započeo 1. lipnja 2018. te traje do 31. svibnja 2021. Ukupna vrijednost projekta je 3,176,000.00 €, podijeljenih između 15 partnera.