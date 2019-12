Županija osigurala stipendije za 60 studenata – najzastupljeniji studiji medicine i strojarstva 

U prostorijama Županijske uprave u ponedjeljak, 9. prosinca župan Darko Koren potpisao je ugovore za stipendiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2019./2020. Ove godine, s obzirom na veliki interes studenata, Županija je osigurala najviše stipendija dosad – njih 60, odnosno čak 25 stipendija više nego prošle akademske godine, a studenti će primati financijsku potporu u visini 700 kuna mjesečno,

Prema studijskim programima i ove je godine u stipendijama najzastupljeniji studij medicine s trinaest studenata, zatim slijede programi strojarstva s devet, elektrotehnike sa šest, farmacije s pet, dentalne medicine s četiri, građevinarstva s tri, prava također s tri, edukacije i rehabilitacije s dva studenta, dok su s po jednom studentskom stipendijom zastupljeni programi poslovnog menadžmenta, biologije, filozofije, kemijskog inženjeringa, logopedije, poslovne ekonomije, psihologije, matematike, fizike te veterinarske medicine.

Župan je uz želje za što boljim akademskim uspjehom čestitao svim prisutnim studentima te napomenuo kako Županija kontinuiranim ulaganjem u visokoškolsko obrazovanje nastoji podići broj visokoobrazovanih osoba koje će nakon završetka studija, svojim znanjima i vještinama pomoći u razvoju Koprivničko-križevačke županije.

„Osim što smo prema svojoj ulozi zaduženi za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, veliku pažnju posvećujemo visokoškolskom obrazovanju pa smo tako ove godine osigurali sredstva za čak 60 stipendija. Nakon desetogodišnjeg modela kreditiranja, u posljednje četiri godine koristimo ovakav model stipendiranja jer smatramo kako je bolji, kvalitetniji i jednostavniji za korištenje uz povoljne uvjete i obaveze koje ćete vjerujem ispuniti. Započeli smo s 20 stipendija, a samo nekoliko godina kasnije pronašli smo prostor da osiguramo sredstva za 60 korisnika. Treba istaknuti kako smo ove godine imali i najviše zaprimljenih zahtjeva do sada, njih 123 te kako bi drage volje svima udovoljili, no morali smo odabrati u skladu s mogućnostima i prema propisanim kriterijima. Osnovni uvjet za dobivanje stipendije jest deficitarnost zanimanja na području naše županije pa smo sa Zavodom za zapošljavanje i uskladili informacije kako bi uistinu odabrali one studijske programe za kojima je najveća potreba na tržištu rada“, pojasnio je župan.

Dodao je kako Županija i dalje nastavlja s ulaganjima u sustav obrazovanja te je podsjetio kako se uz osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, godišnje za potpore visokoškolskom obrazovanju, kroz stipendije i otplatu kreditnih linija iz županijskog proračuna izdvaja oko tri milijuna kuna kojima se servisiraju potrebe studenata.

„Iduće godine planiramo velike investicije u sektoru osnovnog školstva pa ćemo tako u suradnji s pet općina izgraditi i pet školskih sportskih dvorana što će dodatno poboljšati uvjete za naše školarce. Podsjećam i kako sufinanciramo prijevoz učenika srednjih škola koji imaju gotovo besplatan prijevoz, a pretpostavljam da su i neki od vas u toj dionici svojeg obrazovanja osjetili te pogod nosti. Želim vam uspjeh u nastavku obrazovanja i svladavanju akademskih zadataka koji su pred vama te da opravdate vlastita, ali i ulaganja vaših roditelja koji su vam najveća potpora. Ovo je naš mali doprinos na vašem putu, simboličan znak pažnje i potvrda opredjeljenja Županije u ulaganja u sektoru obrazovanja“, naglasio je župan te čestitao svima nadolazeće blagdane.

U ime studenata obratili su se studentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu Lucija Rukavina koja je Županiji zahvalila na ukazanom povjerenju i izrazila nadu kako će studenti ispuniti sve uvjete i obaveze te da nitko neće morati vraćati stipendije, dok je student elektrotehnike na Sveučilištu Sjever Mihael Ormanec uz zahvalu dodao kako će sredstva studentima uvelike koristiti u lakšem kreiranju vlastitog budžeta.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek sa suradnicima te pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić.

Spomenimo kako su osim deficitarnosti struke, kriteriji na natječaju uključili i ostvareno pravo na stipendiju u prethodnoj akademskoj godini, ostvaren uspjeh u prethodnoj godini, godinu studija, pojedinačne nagrade, socijalni status i druge socijalne prilike te volontiranje kandidata.