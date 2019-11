Zbog vrijeđanja na internetu moguće je obratiti se hrvatskoj policiji putem aplikacije Red Button

Samo 11 posto mladih potražilo je pomoć druge osobe nakon što su bili izloženi uznemirujućem sadržaju na internetu.

Internet je sjajan izum koji povezuje svijet, ali nažalost omogućava i različite neprimjerene sadržaje i na njemu je i mnogo onih sklonih vrijeđanju i zastrašivanju drugih. Prema istraživanju o sigurnosti djece i mladih provedenog

u Hrvatskoj u sklopu međunarodnog projekta EU KIDS više od pola djece u dobi od 9 do 17 godina primilo je povređujuću ili neprimjerenu poruku. Podaci se odnose na 2017. kad je spomenuto istraživanje provedeno na uzorku od 1017 djece i njihovih roditelja i skrbnika.

Rezultati istraživanja pokazali su i da je više od 1/10 djece u dobi od 9 do 17 godina bilo zastrašivano na internetu tijekom te godine. Utvrđeno je i da trećina mladih od 9 do 17 godina komunicira putem interneta s osobama koje ne poznaje, te da se svaki četvrti tinejdžer u dobi od 15 do 17 godina susreo s osobom koju je upoznao na internetu. Zabrinjavajući je podatak da je svega 11 posto mladih potražilo pomoć druge osobe nakon što su bili izloženi uznemirujućem sadržaju.

Sve ove podatke mi smo pronašli smo na internetu, a na interentu smo pronašli i kome se mogu obratiti oni koji su bili izloženi vrijeđanju i zastrašivanju putem interneta. Aplikacija koja može pomoći zove se RED BUTTON. To je aplikacija Minstarstva unutarnjih poslova (policije). Putem te aplikacije svi oni koji su doživjeli neku neprimjerenu situaciju na internetu to mogu prijaviti policiji. Prijaviti se mogu i različiti drugi oblici iskorištavanja ili zlostavljanja djece. Aplikacija je dostupna na poveznici https://redbutton.mup.hr/ . U uputama za korištenje aplikacija navedeno je i da se u hitnim slučajevima treba policiji obratiti na telefon 192.