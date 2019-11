Radnik izvukao bod kod Varteksa u derbiju 3. HNL

U derbiju 11. kola 3. HNL Sjever Varteks je na domaćem terenu na varaždinskoj ‘Slobodi’ dočekao četvrtoplasirani Radnik iz Križevaca. Utakmica je završila podjelom bodova – 2:2.

Popularni Bumbari su bili bolji drugo poluvrijeme, dok je prvo pripalo gostima. Na skliskom i brzom travnjaku prvo se poluvrijeme Radnik više oslobodio. U 7. minuti bilježimo njihov napad s boka, ali nakon ubacivanja u šesnaesterac lopta odlazi u gol-aut.

Radnik dolazi do prednosti u 20. minuti. Došlo je do nespretne reakcije u Varteksovoj obrani, Domjan ne izlazi na vrijeme s gola, a gosti kombiniraju te u dva poteza dolaze do pogotka – 0:1.

Nakon gola Radnik se povukao, Varteks je imao veći posjed lopte. Bumbari su pokušavali preko dugih lopti i kroz sredinu kada su se približili golu, ali obrana protivnika bila je gusto posložena.

Ipak, drugo poluvrijeme Varteks je pokazao ozbiljnije lice. Već u 52. minuti Skoliber prima loptu u šesnaestercu, prebacuje na drugu stranu gdje sam čeka Benković, namješta se i pogađa suprotni kut za izjednačenje.

Tada se igra malo rasplamsala, Varteks je mogao odmah do vodstva, ali dobre se prilike nisu realizirale iz polukontri.

Do vodstva Bumbari dolaze u 75. minuti preko Šoštarića koji sjajno i neobranjivo pogađa iz slobodnog udarca s 25 metara. U tom dijelu utakmice vidjelo smo i nekoliko prekršaja na igračima Varteksa koje sudac nije dosudio.

Pred sam kraj, gotovo ni iz čega, Radnik dolazi do izjednačenja i konačnog rezultata. Nakon niskog ubacivanja s desne strane, pred golom se najbolje snalazi igrač Radnika koji zahvaća loptu, Domjan dodiruje, ali nedovoljno i lopta se otkotrljala do gola za konačnih 2:2.