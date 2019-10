Danas promatranje neba teleskopom povodom završetka Dječjeg tjedna

Za nedjelju, 13. listopada meteorolozi su poslije zalaska Sunca najavili relativno toplo vrijeme i vedro nebo pa su članovi Križevačke astronomske udruge Perzeidi odlučili ponovno izaći na teren i posljednjeg dana Dječjeg tjedna koji traje od 7. do 13. listopada, upriličiti promatranje neba iz središta grada, sa Strossmayerovog trga, pored paviljona.

Kako bi se priključili obilježavanju Dječjeg tjedna, promatranje će prilagoditi najmlađima, tako što će u opremi imati nisko postavljen teleskop, pristupačan djeci. Povoljan položaj najatraktivnijih planeta na nebu omogućit će nam da vidimo Jupiter s četiri najveća satelita i Saturn s raskošnim prstenom, zatim uvijek zanimljiv Mjesec, a ovisno o tome koliko će nam smetati gradska rasvjeta i omogućavati prozračnost neba, teleskop ćemo usmjeriti i u još poneki zanimljivi objekt na nebu. Bit će to prilika da naknadno obilježimo i Svjetski tjedan svemira koji je trajao od 4. do 10. listopada, te Međunarodnu noć promatranja Mjeseca koja je ove godina bila 5. listopada, ali je kod nas vrijeme tada bilo vrlo oblačno. Promatranje je, naravno, besplatno, a kako su pozvana naročito djeca, povodom njihovog tjedna, teleskop će pored paviljona biti postavljen rano navečer, čim Sunce zađe, od 18 sati i 30 minuta, baš kad izlazi Mjesec, pa sve do 20 sati, a možda i dulje ako bude više zainteresiranih. Dobro došli!