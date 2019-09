Od danas zbog radova u potpunosti zatvorena pruga Križevci – Vrbovec

Novo zatvaranje pruge na relaciji Križevci – Zagreb, točnije na dionici do Dugog Sela na kojoj se izvode radovi gradnje drugog i rekonstrukcije postojećeg kolosijeka. Ovaj puta pruga će biti zatvorena od danas pa sve do nedjelje u 3:30 poslije ponoći.

Kako stoji u obavijesti Hrvatskih željeznica, u navedenom će razdoblju putnike prevoziti autobusi na relaciji Dugo Selo – Križevci, Dugo Selo – Koprivnica i obratno, Lepavina – Dugo Selo, Koprivnica – Dugo Selo, Vrbovec – Koprivnica i obratno, Vrbovec – Lepavina, Vrbovec – Križevci, Križevci – Vrbovec, Križevci – Lepavina i obratno.

Primjerice, danas su radovi bili izvedeni samo na relaciji između Križevaca i Vrbovca, tako da su autobusi od jutra vozili samo do Vrbovca. Hoće li tako biti i do kraja tjedna ili će putnici biti počašćeni pokojom vožnjom autobusom i na relaciji do Dugog Sela, još nam nije poznato. No jedno je sigurno, naoružajte se strpljenjem i odlaske u Zagreb planirajte s dobrom vremenskom rezervom.