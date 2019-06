Natječaj „Knjiga nije hrana, ali je poslastica”: Sofija i Lea nagrađene i pohvaljene za svoje priče

Sofija Krnjak dobitnica je druge nagrade za kratku priču „Predivan dan”, a Lena Schneider pohvaljena je za priču „Neobična igračka” na natječaju „Knjiga nije hrana, ali je poslastica”. Mentorice su im učiteljice Martina Iveković i Ivka Kajganić

Čak dvije učenice Osnovne škole Ljudevita Modeca pozvane su na svečanu dodjelu nagrada za najbolji literarni rad (pjesmu ili kratku priču) na natječaju „Knjiga nije hrana, ali je poslastica” u organizaciji Centra za kulturu Trešnjevka u Zagrebu. Svečanost proglašenja pobjednika i uručenje nagrada održani su 24. svibnja 2019. u prepunoj dvorani Centra za kulturu Trešnjevka.

Sofija Krnjak, učenica 8. d razreda (voditeljica Martina Iveković), dobitnica je druge nagrade za kratku priču „Predivan dan” (u kategoriji od 14 do 16 godina), a Lena Schneider iz 3. c razreda (učiteljica Ivka Kajganić) pohvaljena je za priču „Neobična igračka” napisanu na njemačkom jeziku (kategorija od 8 do 10 godina).

Na natječaj je pristiglo gotovo tri stotine radova. Članovi stručnog povjerenstva bili su pjesnik i glumac Enes Kišević te književnice Sonja Zubović i Ksenija Kušec.

Tekst: Ivana Sokač, 7. r.

Fotografije: Romana Erhatić, prof.