U Galeriji K2, nedavno otvorenom novom galerijskom prostoru na Nemčićevom trgu u Križevcima, večeras u 20 sati bit će otvorena likovna izložba “Pastelna priča” učenice osmog razreda OŠ Vladimir Nazor Maše Gagro. Izložba u sklopu projekta “Dječja galerija” moći će se razgledati svakim radnim danom od 18 do 20 sati do 31. svibnja.

Iz biografije Maše Gagro

Maša Gagro crta jer to voli. Crtati je počela, baš kao što svi počnu, kao mala, povlačeći razne crte i oblike po svemu, pa i po papiru. Crtala je, bojala, krojila, šivala, parala, radila kućice od posteljine u spavaćoj sobi i što se i dalje trudi, igrala se, igrala, igrala…

Od pete godine ide u Glazbenu školu Alberta Štrige i to je veseli baš kao i sviranje brača u Tamburaškom orkestru s kojim osvaja brojne nagrade. Rukomet je zdrav pa se s njime bavi srijedom i petkom u ŽRK Radnik. Voli se družiti s prijateljima i igrati sa svojim psom Kokijem, najmanjim psom na svijetu. To je ona, vesela, marljiva, odgovorna, uporna i iskrena,

Željela bi da u životu nikad ne zaboravi na dijete u sebi i da se i kad postane ozbiljnija, što češće igra…

Iz predgovora Igora Brkića

Pastelna priča Maše Gagro vodi nas u romantični svijet pastelnih nijansi i profinjenih prijelaza između boja i tonova poput nekog svijeta iz bajki gdje je sve skladno umjereno i nenametljivo.

Upravo takav pristup imamo i u Mašinim slikama. Neke tehnike nas odaberu same a neke mi, kod Maše je oboje. Pastel je tehnika koja joj po temperamentu, pristupu radu, metodologiji i odabiru boja savršeno pristaje i izvlači ono najbolje iz nje. To se nabolje primjeti na Mašinom odabiru i interpretaciji jednog od najpoznatijih motiva mrtve prirode u cijeloj povijesti umjetnosti, suncokreta, iako ne Van Goghovih, ali svaka interpretacija suncokreta se povezuje sa slavnim originalom, a Maša je napravila čak dvije verzije i svaka ima svoju priču i sličan odabir boja su i slične i različite dovoljno da nam slike same govore o Mašinom senzibilitetu i promišljanju prilikom nastanka umjetničkog djela.

Ciklus koji nam je predstavljen zaokružuje par godina rada i malo tko može zadržati takvu dosljednost i predanost jednoj tehnici što svakako ukazuje da nam se pred očima rađa još jedan talent. Takva dosljednost, analitički pristup i sistematičnost, nam daje za pravo vjerovati da je pastelna priča samo prva u nizu.

Na svima nama je da uživamo u vizualnom doživljaju koje je naša mlada umjetnica podijelila s nama i veselimo se nekim budućim pričama iz Mašine radionice.