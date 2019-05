Iz križevačke gradske uprave obavještavaju građane Grada Križevaca da će u srijedu, 22. svibnja 2019. godine povodom Dana maturanata grada Križevaca za sav promet biti zatvorene nerazvrstane ceste – Trg Josipa Juraja Strossmayera, Trg Antuna Nemčića, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog od Trga Antuna Nemčića do raskrižja s Ulicom Mojsije Baltića te dio Ulice bana Josipa Jelačića od Trga Josipa Juraja Strossmayera do Ulice Ljudevita Gaja u vremenu od 13 do 15 sati.