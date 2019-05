Na snazi novi sustav gospodarenja otpadom, zgrade će kontejnere staviti pod ključ

U Križevcima se od 1. svibnja provodi novi sustav gospodarenja otpadom i gradsko Komunalno poduzeće počelo je s njegovom punom primjenom prema propisima i zakonima Republike Hrvatske. Konkretno to znači da će građani, osim naplate po volumenu dodijeljene posude za miješani komunalni otpad, plaćati i ugovornu kaznu za krivo razvrstani otpad. Osim toga, podijeljene su i posude za biootpad koji se do sada u Križevcima nije odvojeno prikupljao. S problemom otpada susreću se svi gradovi u zemlji, ali i u ostatku svijeta. Naime, Hrvatska se pristupanjem u Europsku uniju obvezala da će do 2010. godine osigurati pripremu za ponovnu upotrebu i recikliranje najmanje 50 posto otpada, a tek je na 28 posto.

– Ako ne ispunimo obvezu, plaćat ćemo penale poput Italije, Grčke, Poljske, Mađarske ili Bugarske – rekla je voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša u Komunalnom poduzeću Dijana Mijač Dretar. Iznosi koje spomenute zemlje plaćaju zbog nepoštivanja obaveze odvojenog prikupljanja otpada nisu mali. Tako primjerice Mađarska dnevno plaća 27 tisuća eura, Poljska čak 67 tisuća eura, dok je Italija jednokratno platila 40 milijuna eura i još 42 milijuna platit će za svakih šest mjeseci do ispunjenja zahtjeva.

– Svima je jasno da se količina smeća neće odjednom smanjiti jer svatko od nas proizvede oko kilogram otpada dnevno, no problem gomilanja otpada treba rješavati sustavno, suradnjom države, grada, komunalne tvrtke i građana kao krajnjih korisnika – upozorila je Mijač Dretar na tribini koju su Grad i Komunalno poduzeće organizirali kako bi informirali građane o novom sustavu.

Najviše problema ima s organiziranjem prikupljanja otpada za stanovnike zgrada jer se njihovi kontejneri nalaze na javnim površinama i do sada su ih nerijetko punili i oni koji su izbjegavali plaćanje dodatnog otpada iz drugih dijelova grada. S obzirom na to da će se sada plaćati i kazne, predloženo je da se kontejneri stave pod nadzor.

– U suradnji s Gradom i vodeći računa o funkcionalnosti, estetici i financijama, zaključili smo da bi kontejnere trebalo staviti u kaveze koji bi bili pod ključem – naveo je u dopisu predstavnicima stanara direktor Komunalnog poduzeća Martin Kozjak. Dogovoreno je da će se u kaveze grupirati kontejneri za više zgrada kako bi se smanjio njihov broj, ali i cijena. Kako većina zgrada nema vlastito zemljište na kojem bi se moglo izgraditi spremište i kontejneri staviti pod nadzor, Grad će zgradama dozvoliti izgradnju kaveza na gradskome zemljištu i sufinancirati 20 posto cijene izgradnje. Ostatak, od 15 tisuća kuna na više, ovisno o veličini i položaju kaveza, plaćat će stanari. Upravitelji zgrada zajedno sa stanarima mogu sami odabrati izvođača radova, ali pravo na sufinanciranje mogu ostvariti samo ako kavez bude izgrađen prema predloženom nacrtu i na unaprijed određenoj lokaciji.

ŠTO GRAĐANI KAŽU O NOVOM SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADOM?

ZLATKO ŠKARIOT

Naša zgrada je u pilot-projektu i imamo kontejner za biootpad već dvije godine, stanari su se navikli i odvajaju svoj otpad. Ekološki smo osviješteni, koliko znam svi se pridržavaju uputa i znaju koje smeće ide u koju kantu. Ljeti je bilo dosta muha i crva oko kontejnera za biootpad, ali nije bilo većih problema jer kante nisu baš uz zgradu. Slažemo se i s time da se one ograde u kaveze jer ne želimo da netko drugi baca smeće u naše kante.

ANA JARŽA KONČURAT

Slažem se s time da svi trebamo promijeniti navike i naučiti odvajati koristan otpad, to je neizbježno i moramo dostići ono što Europa od nas traži. Jedino je nova cijena odvoza previsoka. Živim u zgradi i već godinama odvajam otpad, ne znam odvajaju li ga svi susjedi i nije mi drago da svi plaćamo ako netko to ne čini. Još se nismo dogovorili hoćemo li izgraditi kavez za kontejnere ili ćemo ih držati u zgradi. Zbog biootpada je možda bolje da kante ipak nisu u zgradi.

DRAGUTIN GRLOCI

Nisam baš oduševljen ovim novim načinom prikupljanja smeća. Živim u zgradi, ali imam vrt i tamo skupljam kompost pa nisam zaokružio da želim kontejner za biootpad. Međutim nemam izbora, zgrada je dobila i taj kontejner i moram ga plaćati. Inače odvajam otpad i vodim računa o tome, ali najsretniji bih bio da imam svoje kantice i da mogu platiti onoliko koliko smeća proizvedem.

SANDRA KANTAR

Oduševljena sam novim načinom odvajanja smeća i podržavam ga jer mislim da moramo voditi brigu o okolišu. Stanujem u kući i sami kontroliramo koliko puta će se prazniti naše kante, ako nismo kod kuće nećemo ni plaćati odvoz smeća jer ga nećemo proizvoditi. Zadovoljna sam, takav sustav je pravedan. Do sada nismo imali kantu za biootpad, ali sad ćemo i to odvajati.

TOMISLAV SUKALIĆ

Odvajam otpad i mislim da je važno da svi usvojimo nove navike. Nama u kućama bit će puno lakše jer sami možemo birati koliko puta mjesečno želimo da se kante isprazne. Jedino ne znam kako će biti s biootpadom, pretpostavljam da će se osjetiti miris jer u te kante ne idu vrećice, već se otpad baca direktno u kantu. Vjerojatno će ih trebati i oprati povremeno.(GPP)