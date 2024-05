[FOTO] Tko ne riskira, u Jokeru svejedno profitira – odustao zbog polupustinjskog platoa, ali je osvojio 5.000 eura

Natjecatelj Igor Plavšić (iz Križevaca, op. ur.) u kviz “Joker” došao je s puno samopouzdanja, koje se pokazalo opravdanim. Do kraja je branio iznos od 15.000 eura, ali na posljednjem pitanju nije htio riskirati, pa je kući ponio osvojenu nagradu od 5.000 eura.

Pitanje zbog kojeg je odustao, glasilo je: Karoo je polupustinjski plato smješten u kojoj državi? A) Saudijskoj Arabiji B) Peruu C) Južnoafričkoj Republici D) SAD-u Da Igor nije odustao, pao bi na mnogo niži iznos s obzirom na to da da bi odabrao pogrešan odgovor A, dok se točan skrivao iza opcije C) Južnoafričkoj Republici.

Kao što je i najavio, posjeduje veoma dobro poznavanje Eurosonga, a kada mu se otvorilo pitanje s tom temom, odmah je točno odgovorio: Koje su godine čak četiri države pobijedile na Eurosongu? A) 1959. B) 1969. C) 1979. D) 1989. Točan odgovor bio je B) 1969. “Četiri države su imale jednak broj bodova, pa su sve proglašene pobjednicima, što je razljutilo neke”, objasnio je Igor.

Dobro mu je išlo i pitanje: Romantična komedija s Juliom Roberts i Hughom Grantom u glavnim ulogama se u originalu zove ‘Notting Hill’. Kako je prevedena kod nas? A) Zauvijek ljubav B) Ljubav je lijek za sve C) Prije svega ljubav D) Ja u ljubav vjerujem gdje je točno odgovorio D) Ja u ljubav vjerujem, a pokazalo se i da je dobro upućen i u ljubavne odnose u Hollywoodu: Kako se zove kontroverzna australska arhitektica, trenutno supruga Kanye Westa? A) Ariana Veto B) Bianca Censori C) Claudia Torturi D) Diana Silenti Igor je i bez korištenja jokera znao da je točan odgovor B) Bianca Censori.

Izvor: Nova TV